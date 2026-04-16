Λάκης Γαβαλάς: «Τα γυρίσματα του GNTM ξεκινούν στα μέσα Μαϊου»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς, στο πλαίσιο της βράβευσής του από τον δήμο Κορυδαλλού. Ο γνωστός σχεδιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, για το GNTM και το My Style Rocks.

«Έχω υπογράψει 1+1 συμβόλαιο με το Star για το GNTM. Από τη στιγμή που ξαναγίνεται η εκπομπή, πρέπει να τιμήσω το συμβόλαιό μου», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Θα χαρώ πολύ αν είναι μαζί μας η Μπέττυ Μαγγίρα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι. Τα γυρίσματα του GNTM ξεκινούν στα μέσα Μαΐου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι παρουσιάστρια και θα είναι, απ’ ότι ξέρω. Δεν νομίζω πως η Μπέττυ θα διεκδικούσε να κάνει κάτι που είναι δεδομένο. Φέτος θα αλλάξουν πολλά πράγματα, θα είναι πολύ διαφορετικό».

Κλείνοντας, ο Λάκης Γαβαλάς είπε πάντα με το μοναδικό του στυλ πως «το My Style Rocks μου άφησε μια γεύση πατσά».