Λάκης Γαβαλάς: «Τα γυρίσματα του GNTM ξεκινούν στα μέσα Μαϊου»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς, στο πλαίσιο της βράβευσής του από τον δήμο Κορυδαλλού. Ο γνωστός σχεδιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, για το GNTM και το My Style Rocks.

«Έχω υπογράψει 1+1 συμβόλαιο με το Star για το GNTM. Από τη στιγμή που ξαναγίνεται η εκπομπή, πρέπει να τιμήσω το συμβόλαιό μου», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Θα χαρώ πολύ αν είναι μαζί μας η Μπέττυ Μαγγίρα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι. Τα γυρίσματα του GNTM ξεκινούν στα μέσα Μαΐου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι παρουσιάστρια και θα είναι, απ’ ότι ξέρω. Δεν νομίζω πως η Μπέττυ θα διεκδικούσε να κάνει κάτι που είναι δεδομένο. Φέτος θα αλλάξουν πολλά πράγματα, θα είναι πολύ διαφορετικό».

Κλείνοντας, ο Λάκης Γαβαλάς είπε πάντα με το μοναδικό του στυλ πως «το My Style Rocks μου άφησε μια γεύση πατσά».

Media: Περισσότερα άρθρα
Survivor: Ο Σταύρος πέταξε «καρφιά» στην Ιωάννα λέγοντας ότι «το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται»
«Τριάδα τελικού που από έντονοι εχθροί έχουν εξελιχθεί ξαφνικά σε κολλητούς και έχουν βρεθεί και οι τρεις στον τελικό είναι περίεργο», τόνισε ο παίκτης των μπλε του Survivor
Ο Σταύρος Φλώρος της μπλε ομάδας του Survivor
