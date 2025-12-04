Λάκης Λαζόπουλος κατά Γιώργου Λιάγκα για τα σχόλια προς τον Πάνο Ρούτσι: «Να μάθεις και μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες»

Δυναμικά επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025) ο Λάκης Λαζόπουλος στην σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Mega, χωρίς να αφήνει τίποτα ασχολίαστο. Για ακόμη μία φορά έβαλε στο «επίκεντρο» των Γιώργο Λιάγκα, τα θέματα που παίζει στην εκπομπή «Το Πρωινό» αλλά και το πώς σχολίασε την έξοδο του Πάνου Ρούτσι σε νυχτερινό κέντρο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος επιτέθηκε λεκτικά στον Γιώργο Λιάγκα κατακρίνοντας τα σχόλια που έκανε όταν είδε το βίντεο στο οποίο ο Πάνος Ρούτσι διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έπιασες τον Ρούτσι που πήγε να πιει ένα ποτό στην Άντζελα, αφού είπες πρώτα το λογύδριο των δεξιών, ότι “σεβόμαστε τον κάθε πατέρα, τον κάθε χαροκαμένο” και αυτά τα δεξιά ψεύτικα λόγια που τα λέτε επί τροχάδην μέχρι να φτάσετε στο αλλά. Για να πεις εν τέλει ότι δεν είναι σωστή εικόνα αυτή», είπε στην αρχή.

«Αυτό είναι το θέμα, αυτό θέλει να πει. Ένας άνθρωπος που χάνει το παιδί του, η ψυχή του το ξέρει. Η απώλεια είναι ένα φορτίο που θα το κουβαλάει είτε το βλέπεις εσύ είτε δεν το βλέπεις. Επειδή αυτός δεν είναι τηλεοπτικός σταρ για να προσέχει την εικόνα του, το μόνο που κάνει είναι να παλεύει με τις στροφές που κάνει μέσα η ψυχή του. Μέρα με τη μέρα. Οπότε και το ποτό μέσα στη ζωή είναι», συνέχισε.

«Και ένα τραγούδι μέσα στη ζωή είναι. Και ένα γέλιο μέσα στη ζωή είναι. Γιατί σε λίγο θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά, που ήταν μες στο τρένο, ήταν όλοι αριστεροί και τους γονείς τους ανέλαβαν οι καθοδηγητές της Αριστεράς. Είναι τα παιδιά του κόσμου όλου, όλης της κοινωνίας και δεν ξεχωρίζει κανείς κανέναν. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μάθεις και μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» πρόσθεσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Λιάγκας είχε σχολιάσει για τον Πάνο Ρούτσι σχετικά με την εμφάνισή του στο νυχτερινό κέντρο:

«Είναι ωραία εικόνα αυτή; Πείτε μου… Ως απαύγασμα για το τι έχει συμβεί στα Τέμπη. Και το ξαναλέω, το να μπλέκουμε τα Τέμπη με το lifestyle, να κάνει απεργία πείνας ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή για να ξεθάψουν το παιδί του για να πάρουν DNA και να δούνε από το τι πέθανε πραγματικά. Αφού έτσι αισθάνεται, δικαιούται. Και απ’ τη μία να κάνεις αυτό και να πας να πεθάνεις για να το διεκδικήσεις, και απ’ την άλλη να μπλέκουμε, αν πήγαινε ο Καρβέλας κάθε βράδυ, αν κάλεσες εσύ τον Μπισμπίκη και τη Βανδή ή αν Μπισμπίκης πήγε για να σβήσει το ατύχημα στη Φιλοθέη.

Και τώρα να μαθαίνουμε ότι πήγε στο καμαρίνι της Άντζελας Δημητρίου και η Άντζελα και ο Λευτέρης από κάτω βγάζουν λόγους και σε χειροκροτούσε το κοινό στα μπουζούκια. Τίποτα δεν είναι παράνομο. Τίποτα δεν είναι ανήθικο, τίποτα είναι απαγορευμένο ή δεν επιτρέπεται» είχε πει αρχικά.

«Και είπαμε, η ζωή συνεχίζεται για όλους. Θέλει όμως μία προσοχή, γαμώτο, για να μην ευτελίζεται μία εθνική δολοφονία. Με αυτά και με αυτά, όπως ευτελίστηκε η ιστορία αυτή, γελάνε όσοι θέλουν και αισθάνονται ότι πρέπει να κρύψουν τους πραγματικούς ενόχους για να μην έχουν πολιτικό κόστος. Αυτό γαμώτο φωνάζω δύο χρόνια τώρα και οι ηλίθιοι θεωρούν ότι προσφέρω υπηρεσίες στο Μητσοτάκη», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.