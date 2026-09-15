Live News: Νέο σαρωτικό ρεκόρ για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου – Στο 38,4% έφτασε η τηλεθέαση

Συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις» στα νούμερα τηλεθέασης, η καθημερινή εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, Live News.

Για ακόμα μία φορά, η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Mega σάρωσε χτυπώντας «κόκκινο» στους πίνακες της Nielsen. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και τα άλλα θέματα, ο Νίκος Ευαγγελάτος με το Live News χάρισαν στο κανάλι πολύ υψηλά ποσοστά.

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Στο δυναμικό κοινό, το Live News σημείωσε μέσο όρο 35%, σκαρφαλώνοντας μέχρι το 38,4% στο τέταρτο 17:15 – 17:30.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η εκπομπή Live News είχε μέσο όρο 31,7%, ανεβαίνοντας μέχρι το 34,9% στο τέταρτο 17:00 – 17:15.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

Δυναμικό κοινό

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Live News – 35%

Γενικό κοινό

Live News – 31,7%

Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.