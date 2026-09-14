Μπλε ώρες: Η κηδεία της Λίζας γίνεται μέσα σε βαρύ κλίμα και όλοι είναι συντετριμμένοι για τον άδικο χαμό της

Συγκλονιστικές εξελίξεις ταράσσουν τις ζωές όλων των ηρώων στη νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», που προβάλλεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ο Πέτρος συναντιέται με την Ολυμπία, που του επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της και τον διαβεβαιώνει ότι το παιδί είναι δικό του, κάτι που ο ίδιος το αντιμετωπίζει με καχυποψία. Ο Άγγελος έρχεται στην πολύ δύσκολη θέση να μιλήσει στη μικρή Φιλίππα για τον θάνατο της μαμάς της. Η αντίδραση του παιδιού θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη απ΄ ότι είναι. Η κηδεία της Λίζας γίνεται μέσα σε βαρύ κλίμα και όλοι είναι συντετριμμένοι για τον άδικο χαμό της, ειδικά οι γονείς της, η Όλγα και ο Δημήτρης.

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Μπλε ώρες – Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 3ο: Ο Άγγελος, μετά την περιπέτειά του με τους ληστές, που τον έκλεισαν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, δέχεται ένα ακόμα χτύπημα, καθώς μαθαίνει από τη Στέλλα για τη στυγνή δολοφονία της Λίζας. Ακολουθεί η κατάθεσή του στην αστυνομία, όπου διηγείται όλα όσα του συνέβησαν, αλλά ο αστυνόμος Ελευθερίου, δεν φαίνεται να πείθεται για την αθωότητά του σχετικά με τον φόνο της Λίζας, αφού στο δικό του μυαλό ο πρώτος ύποπτος είναι πάντα ο σύζυγος. Ο Πέτρος συναντιέται με την Ολυμπία, που του επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της και τον διαβεβαιώνει ότι το παιδί είναι δικό του, κάτι που ο ίδιος το αντιμετωπίζει με καχυποψία. Ο Άγγελος έρχεται στην πολύ δύσκολη θέση να μιλήσει στη μικρή Φιλίππα για τον θάνατο της μαμάς της. Η αντίδραση του παιδιού θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη απ΄ ότι είναι.

Η κηδεία της Λίζας γίνεται μέσα σε βαρύ κλίμα και όλοι είναι συντετριμμένοι για τον άδικο χαμό της, ειδικά οι γονείς της, η Όλγα και ο Δημήτρης. Η μικρή Φιλίππα που είναι παρούσα δεν θα αντέξει να παρακολουθήσει την τελετή. Ο Διονύσης πάει και βρίσκει τον Άγγελο και τον απειλεί, προκειμένου να λήξει τη σχέση του με την Εύα και τελικά αυτή η συνάντηση δεν θα λήξει καλά, αφού οι δυο άντρες πιάνονται στα χέρια. Η Εύα παίρνει από μόνη της πρωτοβουλία και για να δώσει ψεύτικο άλλοθι στον Άγγελο… πάει στον αστυνόμο και παραδέχεται ότι διατηρούν παράνομη σχέση και καταθέτει ψευδώς ότι την ώρα του φόνου, βρισκόταν μαζί της.

Συντελεστές

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

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Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.