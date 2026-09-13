Στέλλα Γκαντώνα: Αυτό που με απωθεί στους ανθρώπους είναι η τσιγκουνιά στα συναισθήματα

Η Στέλλα Γκαντώνα παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού «Vita» και την συνάδελφο της, Βασιλίνα Ριστάνη, με αφορμή την συνέχιση της εκπομπής «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο.

Η Στέλλα Γκαντώνα αναφέρθηκε στη σχέση με την αδερφή της και εξήγησε την οπτική που έχει στη ζωή και στην καθημερινότητά της. Όπως είπε, δεν μπορεί να συμβαδίσει με ανθρώπους που έχουν «τσιγκουνιά» στα συναισθήματά τους.

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Ανέφερε με χιούμορ ότι οι διακοπές ήταν απαραίτητες για να κάνει και ο κόσμος ένα διάλειμμα από εκείνους και δήλωσε πανέτοιμη για τη συνέχεια των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Ο Σεπτέμβριος για σένα είναι restart ή απλώς άλλη μια σελίδα στο ημερολόγιο;

Προσπαθώ κάθε Σεπτέμβριο να κάνω έναν απολογισμό της προηγούμενης σεζόν και να βάζω στόχους για την επόμενη. Χωρίς στοχοθεσία, δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος, κάτι που ισχύει για όλους τους τομείς της ζωής. Δεν μπορείς να αφήνεσαι μονίμως στο ρεύμα. Πρέπει να το μετράς το ταξίδι, να έχεις πυξίδα.

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“Κουβαλάς” πάντα μαζί σου τον ήλιο και το φεγγάρι. Ποια ιστορία ή ποιο συναίσθημα σε οδήγησε να αποτυπώσεις αυτά τα δυο σύμβολα πάνω σου;

Αυτό το τατουάζ το έχω “χτυπήσει” μαζί με τη μεγάλη μου αδελφή γιατί είμαστε η μέρα με τη νύχτα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εγώ είμαι πρωινός τύπος, ενώ εκείνη κοιμάται αργά το βράδυ.

Είμαστε εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες και ταυτόχρονα είμαστε κολλητές φίλες. Μπορεί να μας χωρίζει ηλικιακά σχεδόν μια δεκαετία, όμως είμαστε δεμένες σαν δίδυμες.

Λένε ότι για να δημιουργήσεις υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, πρέπει πρώτα να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Εσύ τα έχεις βρει με τη Στέλλα;

Εάν δεν έχεις δουλέψει μέσα σου με κάποια ζητήματα, όπως η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η δοτικότητα, πώς να συνάψεις υγιείς σχέσεις και φιλίες. Με καχυποψία; Γίνεται; Δεν γίνεται.

Σίγουρα όλοι έχουμε θέματα, μικρά και μεγάλα, το ζητούμενο όμως είναι να τα βελτιώνουμε. Προσωπικά, αυτό που με απωθεί στους ανθρώπους είναι η τσιγκουνιά στα συναισθήματα και ευρύτερα ως οπτική ζωής.