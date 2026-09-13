Οι άλλοι: Όσα πρέπει να ξέρουμε για τη νέα σειρά του Alpha με τον Νίκο Ψαρρά και τη Μαρία Ναυπλιώτου



Ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ ετοιμάζει ο ALPHA, με κοινωνικές προεκτάσεις και ο τίτλος της σειράς είναι «Οι άλλοι».

Σύμφωνα με το MyTV, η νέα μίνι σειρά του ALPHA, με τους Πάνο Βλάχο, Μαρίνα Καλογήρου, Νίκο Ψαρρά και Μαρία Ναυπλιώτου, μεταφέρει στην ελληνική τηλεόραση το βραζιλιάνικο ψυχολογικό θρίλερ «Os Outros» και εξετάζει το μπούλινγκ, την οικογενειακή βία και τις διαφορετικές όψεις της αλήθειας.

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Το σίριαλ φέρνει στο επίκεντρο δύο οικογένειες που διατηρούν φιλικές σχέσεις και μεγαλώνουν τους έφηβους γιους τους. Η φαινομενική ισορροπία της ζωής τους ανατρέπεται βίαια όταν τα δύο παιδιά έρχονται σε σοβαρή σύγκρουση, εξαιτίας του μπούλινγκ και της ακραίας βίας που εισβάλλει στην καθημερινότητά τους. Αντί οι γονείς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να λειτουργήσουν κατευναστικά, παρασύρονται και οι ίδιοι σε έναν ανελέητο πόλεμο.

Η επιθυμία τους να προστατεύσουν τα παιδιά τους μετατρέπεται σταδιακά σε επιθετικότητα, ενώ η ανάγκη για δικαίωση δίνει τη θέση της στην εκδίκηση. Οι παλιές φιλίες καταρρέουν, οι δύο πλευρές σχηματίζουν αντίπαλα στρατόπεδα και η υπόθεση οδηγείται τελικά στη Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να αποφασίσει ποιος λέει την αλήθεια, ποιος έχει την ευθύνη και ποιος είναι πραγματικά το θύμα. Καθώς η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται, οι δύο οικογένειες μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο.

Κρυφές πληγές, ψέματα και μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, γκρεμίζοντας την εικόνα της φυσιολογικής οικογενειακής ζωής που όλοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν. Σημαντικό ρόλο στην πλοκή φέρεται να διαδραματίζει και ένας πρώην αστυνομικός, πατέρας μιας έφηβης κόρης, ο οποίος βλέπει την υπόθεση ως ευκαιρία να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

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Το καστ

Τα δύο κεντρικά ζευγάρια της σειράς ενσαρκώνουν ο Πάνος Βλάχος, που υποδύεται τον πατέρα του εφήβου που υφίσταται ακραία βία, έχοντας στο πλευρό του τη Μαρίνα Καλογήρου στον ρόλο της συζύγου του. Το άλλο ζευγάρι γονιών υποδύονται ο Νίκος Ψαρράς και η Μαρία Ναυπλιώτου. Στο καστ αναφέρονται επίσης η Αγλαΐα Παππά και ο Χάρης Φραγκούλης, σε κομβικούς ρόλους που δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί αναλυτικά. Μέσα από τους χαρακτήρες της, η σειρά δεν περιορίζεται στην καταγραφή του σχολικού εκφοβισμού, αλλά εξετάζει τον ρόλο των οικογενειών στη γέννηση και στην κλιμάκωση της βίας. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα κατά πόσο οι συμπεριφορές των παιδιών αντανακλούν όσα βλέπουν στους ενήλικες και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η αλήθεια ανάλογα με την πλευρά από την οποία αφηγείται κανείς τα γεγονότα.

Οι «Άλλοι» αποτελούν την ελληνική μεταφορά της βραζιλιάνικης παραγωγής «Os Outros – The Others», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2023. Το πρωτότυπο κοινωνικό και ψυχολογικό θρίλερ παρακολουθεί πώς μια φαινομενικά περιορισμένη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εφήβους εξαπλώνεται στις οικογένειές τους και οδηγεί σε μια ακραία κλιμάκωση. Πίσω από τους «άλλους», επομένως, βρίσκεται το ερώτημα της ταυτότητας και της προσωπικής ευθύνης: ποιοι είναι πραγματικά οι άλλοι και πόσο διαφορετικοί είμαστε εμείς από εκείνους;

Την ελληνική διασκευή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η Prima Visione. Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 12 επεισόδια, με τη σκηνοθεσία να περνά στα χέρια του Αλέξανδρου Αβρανά. Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική δουλειά του βραβευμένου κινηματογραφικού δημιουργού, γνωστού από το «Miss Violence», το οποίο είχε τιμηθεί με τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Η παρουσία του δημιουργεί προσδοκίες για μια αυστηρή, σκοτεινή και έντονα κινηματογραφική προσέγγιση.