Γιώργος Πατούλης και Αναστασία Γιάμαλη σε διάλογο με φωνές: «Είχατε κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ» – «Είστε προκλητικός και απαράδεκτος»

Αναστασία Γιάμαλη και Γιώργος Πατούλης, σε μια έντονη αντιπαράθεση, το μεσημέρι της Κυριακής (13-09-2026), κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega. Όλα ξεκίνησαν όταν η παρουσιάστρια ρώτησε για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αναφορικά με τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Μη βάζουμε τα πράγματα κομματικά γιατί ξέρω ότι είχατε κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ, μη με βάζετε σε αυτό τον πόλεμο» είπε ο Γιώργος Πατούλης στην Αναστασία Γιάμαλη, λίγο μετά το ξεκίνημα της συζήτησης, με την παρουσιάστρια να του απαντάει: «Μη λαϊκίζετε, εμένα η πορεία μου είναι διαφανής. Δεν ελέγχομαι εδώ. Δεν θα μου κάνετε μαθήματα. Είναι γνωστή η πρακτική σας, το έχετε κάνει και στο παρελθόν».

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«Δεν ελέγχετε αυτούς που πρέπει να ελέγχετε και κάνετε τον δικαστή χωρίς να ακούτε και χωρίς να ξέρετε» συνέχισε ο Γιώργος Πατούλης, με το θερμόμετρο της έντασης στο στούντιο του Mega να χτυπάει κόκκινο. «Αν σας ενοχλώ, με συγχωρείτε» ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη.

«Δεν ακούτε και δεν θέλετε να καταλάβετε, επειδή είστε στον ΣΥΡΙΖΑ» συνέχισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. «Είστε προκλητικός και απαράδεκτος, αν η υπερασπιστική σας γραμμή είναι ότι είμαι Συριζαία, δεν σας τιμά, εγώ ψηφίζω ότι γουστάρω, εσείς ελέγχεστε. Προσπαθείτε να καλυφθείτε πίσω από τη δική μου πολιτική πεποίθηση» ξέσπασε η παρουσιάστρια.

«Έλεος κυρία Γιάμαλη, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Μη διαστρεβλώνετε την αλήθεια, αγγίζει τα όρια της συκοφαντίας» συνέχισε ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν λειτουργεί ως αστυνομία για να γνωρίζει εκ των προτέρων κάθε παρανομία.

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«Κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, δεν είμαστε ΣΔΟΕ. Μπορεί εκείνοι την ώρα του ελέγχου να μεταφέρουν μηχανήματα στο μπαλκόνι. Μπορώ να το ξέρω;» αναρωτήθηκε ο κύριος Πατούλης. «Άρα από τη στιγμή που δεν το ξέρετε εσείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και εμείς» σχολίασε η Αναστασία Γιάμαλη.

Οι τόνοι ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και την Αναστασία Γιάμαλη, είχαν ανέβει και ένα 24ωρο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασης του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».