Λούκας Γιώρκας: «Δεν είναι στα πλάνα μου η Eurovision»

Με αφορμή τον εθνικό τελικό της Eurovision, ο Λούκας Γιώρκας έκανε δηλώσεις στο «Breakfast star» και μίλησε για τον νικητή Akyla, αλλά απάντησε και σε ερώτηση για τον αν θα πήγαινε εκείνος ξανά στη Eurovision.

«Το τραγούδι του Akyla έχει μια γιουροβιζιονική σπίθα», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής, Λούκας Γιώρκας.

Σε ερώτηση για το αν θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, ο Λούκας Γιώρκας απάντησε: «Ποτέ δεν λέω ποτέ, γιατί όσες φορές έχω πει ποτέ, το πλήρωσα. Αλλά σίγουρα δεν είναι στα πλάνα μου».

«Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου ξανά στη σκηνή της Eurovision», κατέληξε ο τραγουδιστής.