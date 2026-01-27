Λουκία Γκάτσου για Μαρία Καρυστιανού: Είναι δυναμική και γλυκύτατη, έχει ανακατέψει την πολιτική τράπουλα

Η Λουκία Γκάτσου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για την επαγγελματική πορεία της και τη συνέντευξη που της παραχώρησε προ ημερών η Μαρία Καρυστιανού και συζητήθηκε. Η δημοσιογράφος πιστεύει πως κέρδισε την εμπιστοσύνη της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» και την έπεισε να έρθει στο στούντιο.

Η Λουκία Γκάτσου ανέφερε πως η Μαρία Καρυστιανού είναι μια γλυκύτατη και δυναμική γυναίκα. Η δημοσιογράφος έδειξε να συμμερίζεται την άποψη ορισμένων για ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας και ανέφερε ότι πολλές φορές καταλαβαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλεσμένοι στις εκπομπές της. Για αρχή μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νίκο Στραβελάκη στο ραδιόφωνο.

«Είμαι με τον αγαπημένο μου Νίκο Στραβελάκη στον Real FM. Μεγάλο σχολείο ο Νίκος Στραβελάκης για εμένα. Είμαστε μαζί από τον Σεπτέμβρη και μαθαίνω κάθε μέρα πολλά. Μου αρέσει το ραδιόφωνο, είχα κάνει ξανά πολύ παλιά όταν είχα ξεκινήσει. Εκπομπή κάνω πρώτη φορά και έχει την αμεσότητά του. Αν με ρωτήσεις ανάμεσα στα δύο, αγαπώ πιο πολύ την τηλεόραση» δήλωσε αρχικά η δημοσιογράφος.

Επιπλέον, η Λουκία Γκάτσου σημείωσε ότι «Ήθελα να σπουδάσω Νομική και από σπόντα πέρασα ΜΜΕ στο Καποδιστριακό. Δεν ζω πάντα ένα δράμα με τους πολιτικούς, τους καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι έρχονται πολλές φορές σε δύσκολη θέση, γιατί καλούνται να υπερασπιστούν και πράγματα που να μην τα πρεσβεύουν ή πιστεύουν κατά βάθος αλλά καλούνται να τα υπερασπιστούν. Όπως αυτό που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ… Άντε να είσαι κυβερνητικός βουλευτής και να πρέπει να υπερασπιστείς το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δύσκολο πράγμα».

Όσον αφορά τη συνέντευξη που της παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, είπε πως «Ήρθε στο στούντιο και αυτό ήταν το διαφορετικό νομίζω, γιατί έχει δώσει και άλλες συνεντεύξεις. Ήθελα να έρθει στο στούντιο γιατί το θεωρώ πιο ανθρώπινο. Διαφορετικό να έχεις τον άλλον απέναντί σου και διαφορετικό μέσω μιας κάμερας, μακριά. Είναι σαφώς από τα πρόσωπα των ημερών, έχει ανακατέψει την πολιτική τράπουλα.

Ως γνωστόν την κυνηγούν όλοι για συνέντευξη, γιατί είναι το νούμερο ένα πρόσωπο αυτήν την περίοδο. Την έπεισα να έρθει μετά από πολλά τηλεφωνήματα, νομίζω ότι με εμπιστεύτηκε. Θεωρώ ότι για κάποια πράγματα είναι και οι ενέργειες των ανθρώπων. Δεν είπα κάτι το ιδιαίτερο αλλά νομίζω ότι με εμπιστεύτηκε».

«Είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα και γλυκύτατη κατά τη γνώμη μου. Αυτό που της συνέβη όλους μας έχει πονέσει. Θεωρώ πως είναι μια μάνα που έκανε τον πόνο της δύναμη. Μια γυναίκα που τη θαύμαζα και τη θαυμάζω και για αυτόν ακριβώς το λόγο, ανεξαρτήτως του τι πιστεύει ή δεν πιστεύει. Εγώ τη θαυμάζω μόνο και μόνο για το γεγονός αυτό, ότι δεν την έριξε και το έκανε δύναμη. Ακούω από πολύ κόσμο ότι η πολιτική σκηνή χρειάζεται ανανέωση και ότι χρειάζεται να μπουν νέα, άφθαρτα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Πολύς κόσμος, μετά τη συνέντευξη με τη Μαρία Καρυστιανού, με σταματά στον δρόμο και μου το λέει. Αυτή τη συνέντευξη την είδε πολύς κόσμος, πραγματικά» προσέθεσε η Λουκία Γκάτσου.

Καταληκτικά, η δημοσιογράφος δήλωσε πως «Το Kontra 24 είναι ένα μικρό, περιφερειακό κανάλι αλλά έχει μεγάλη παρεμβατικότητα. Αν βγάλω κάτι στην εκπομπή και πάει καλά, την επόμενη μέρα έχει γίνει viral. Έχει μεγάλη παρεμβατικότητα. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που σκέφτομαι πάρα πολύ πριν πάρω μια απόφαση, το βασανίζω και το να φύγω από το κανάλι θα ήταν κάτι δύσκολο.

Ξέρω τις δυσκολίες του να πηγαίνεις σε ένα μεγαλύτερο κανάλι και ξέρω ανάλογες περιπτώσεις, που πραγματικά αδικήθηκαν. Μπορεί να λες: “Πάμε για τα καλύτερα” και τελικά να σου βγουν χειρότερα. Δεν ξέρεις πως θα βγει η ζωή καμιά φορά».