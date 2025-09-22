«Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για την Φαίη Σκορδά: «Την αγαπώ πολύ»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» με τον γνωστό παρουσιαστή να μιλά για την νέα τηλεοπτική σεζόν, με τον ίδιο να «σπάει» κατά την διάρκεια που αναφέρθηκε στην Φαίη Σκορδά.

«Στη Φαίη να πω ότι…» ανέφερε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ο οποίος σταμάτησε από τη συγκίνηση, για να προσθέσει με δακρυσμένος «Έστειλε ένα στεφάνι στην κηδεία του πατέρα μου. Ξέρω ότι ήταν στην άλλη άκρη της γης και μπήκε στον κόπο να στείλει ένα στεφάνι και να στείλει ένα μήνυμα, παρότι δεν είμαστε κολλητοί. Την αγαπώ πολύ!».

Όλο αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα το κλίμα εντός του πλατό να γίνει για λίγο βαρύ, με την κάμερα να κεντράρει στην Φαίη Σκορδά, η οποία παρακολουθώντας το συγκεκριμένο απόσπασμα μέσα από την εκπομπή της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Συγκινήθηκες κι εσύ, κι εγώ δεν το περίμενα τώρα. Τον βλέπω από την αρχή των δηλώσεων και δεν είναι ο Λάμπρος, είναι στεναχωρημένος!», είπε on air, με φωνή σπασμένη από το συναίσθημα.

Υπενθυμίζεται πως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ο οποίος θα παρουσιάζει μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου το «Ραντεβού το ΣΚ» το οποίο θα προβάλλεται κάθε σαββατοκύριακο στο OPEN.