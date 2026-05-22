Μάνος Νιφλής: «Δεν ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι φεύγει η Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ»

Ο Μάνος Νιφλής μιλάει στο «Breakfast@Star» για τη σχέση ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, για την τηλεοπτική σχέση με τον Γιάννη Κολοκυθά και την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.

Ο Μάνος Νιφλής είπε για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια ότι «προφανώς θεώρησε ότι κλείνει για εκείνη ένας κύκλος, ένας τεράστιος κύκλος. Έλεγα ότι η Σία έχει ταυτιστεί με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Τόσα χρόνια στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων δεν ήταν τυχαία ιστορία. Είμαστε επαγγελματίες. Προφανώς και θα κοιτάξει τα επόμενα βήματά της.

Για το κοινό έχει ταυτιστεί με το ΣΚΑΪ, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οπουδήποτε αλλού. Είναι δύσκολο, και συναισθηματικά είναι δύσκολο. Όταν κλείνεις έναν κύκλο χρόνων, αποκτάς μια άλλη σχέση με το κανάλι. Δε ξαφνιάστηκα όταν διάβασα για την αποχώρησή της, όχι για τη Σία αλλά για κανέναν επαγγελματία. Δε τα βρίσκεις φέτος, μπορεί να μη τα βρεις του χρόνου, μπορεί να μη τα βρεις μετά από 20 χρόνια» είπε ο δημοσιογράφος.

Για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και την τηλεοπτική του συνύπαρξη με τον Γιάννη Κολοκυθά αποκάλυψε ότι «προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν γίνεται κανονικοί. Έτσι είμαστε και εκτός κάμερας. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από το τυπικό, το στημένο, το πολιτικά ορθό και θέλει να σε δει και να σε ακούσει με την άποψή σου, τον χαρακτήρα σου, αυτό που είσαι πραγματικά.

Αν δεν κάνεις δελτίο ειδήσεων, δεν υπάρχει τίποτα απαγορευτικό. Ποιός έχει πει ότι σε μια πρωινή εκπομπή, όπως η δική μας, πρέπει να είσαι στημένος, μίζερος και συνέχεια να γκρινιάζεις…Συνεχίζουμε κανονικά τη νέα σεζόν» ανέφερε αρχικά ο Μάνος Νιφλής.