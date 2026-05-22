Γιάννης Ζουγανέλης: «Εμένα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με έπεισε, έκανε μια αυτοκριτική»

«Μου είχαν πει να αλλάζω το επώνυμό μου αλλά δεν ήθελα γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου», είπε ο καλλιτέχνης
Γιάννης Ζουγανέλης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Καλεσμένος στο πλατό του «Buongiorno» ήταν σήμερα (22/5/2026) ο Γιάννης Ζουγανέλης ο οποίος μίλησε με τη Φαίη Σκορδά για επαγγελματικά και προσωπικά θέματα που είχε κληθεί να αντιμετωπίσει, ενώ έκανε αναφορά και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε αρχικά για την αυτοαναφορικότητα που τον ενοχλεί στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και για την άρνησή του να αλλάξει το επώνυμό του στην αρχή της καριέρας του, πριν μοιραστεί την άποψή του για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κόσμος έχει μπερδευτεί με την τηλεόραση. Ο κόσμος νομίζει ότι στη ζωή υπάρχει ό,τι προβάλλεται από την τηλεόραση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Η ζωή είναι στην καθημερινότητα. Η τηλεόραση κατά την άποψή μου έχει εκπέσει κατά πολύ, γιατί έχει γίνει αυτοαναφορική. Δεν αισθάνομαι καλά όταν βλέπω, κι εσάς ακόμα, να μιλάτε για άλλους συναδέλφους.

Δεν αφορά τον κόσμο τι θα κάνει μια συνάδελφός σου παρουσιάστρια σε μια άλλη εκπομπή. Τον κόσμο τον αφορούν πράγματα της καθημερινότητας», είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Κάποτε, ένας παραγωγός και συγκεκριμένα ο Στέλιος Φωτιάδης, μου είπε να αλλάζω το επώνυμό μου και του είπα ότι δε θέλω γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου και θέλω να παραμείνει το Ζουγανέλης. Ίσως έπρεπε να διαχωρίσω την ταυτότητά μου που έχει σχέση με την περσόνα από τη μουσική» αποκάλυψε σε άλλο σημείο.

Ο τραγουδιστής στη συνέχεια της συνέντευξής του αναφέρθηκε και στην πολιτική επικαιρότητα αλλά και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Εγώ το διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Έκανε έναν απολογισμό ο άνθρωπος, έκανε μια αυτοκριτική, κατάλαβε κι αυτός όπως κι εμείς ότι το περιβάλλον του δεν ήταν αυτό που άρμοζε σε μια κυβέρνηση την εποχή που βίωνε τεράστια κρίση ο ελληνικός λαός. Είναι όμως μια προσωπικότητα αναμφισβήτητα. Εμένα με έπεισε το βιβλίο».

