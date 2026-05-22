Ελεονώρα Μελέτη: Για πολλούς πολιτικούς είμαι η «πρωινατζού», νιώθω αμηχανία όταν πρέπει να σχολιάσω την Καρυστιανού

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα βρέθηκε καλεσμένη σήμερα το πρωί (22/5/2026) η Ελεονώρα Μελέτη. Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ανοιχτά για τη νέα της καθημερινότητα, τις δυσκολίες των συνεχών μετακινήσεων, το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση αλλά και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η παρουσιάστρια και πολιτικός, Ελεονώρα Μελέτη, μίλησε αρχικά για τη μετάβαση από την τηλεόραση στην πολιτική και τις προκλήσεις με τις οποίες συνοδεύεται.

«Το πήγαινε – έλα είναι εξαντλητικό αλλά το κάνω κάθε εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχα την πιο επεισοδιακή προσγείωση. Το αεροπλάνο ακούμπησε στον διάδρομο και σηκώθηκε ξανά. Πάγωσα, τα έκανα πάνω μου, μετά από μισή ώρα προσγειωθήκαμε. Αυτό συνέβη λόγω καιρού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα της στην πολιτική σκηνή

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν αρκετοί στον πολιτικό χώρο, σημειώνοντας πως εξακολουθεί για κάποιους να ταυτίζεται περισσότερο με την τηλεόραση παρά με την πολιτική της ιδιότητα. «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η “πρωινατζού”, ευτυχώς που με στηρίζουν τα celebrity sites», είπε με νόημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως συχνά δεν δέχεται ουσιαστική στήριξη ούτε από πολιτικά μέσα ούτε από συναδέλφους της στον χώρο. «Δεν έχω προσκλήσεις από τα μέσα, συνήθως με καλούν στις εκπομπές για να τσακωθώ με κάποιον και όχι για το τι κάνω σε αυτή την παράταξη», σημείωσε.

«Νιώθω αμηχανία όταν πρέπει να σχολιάσω την Καρυστιανού»

«Εγώ έρχομαι σε πολύ μεγάλη αμηχανία όταν πρέπει να σχολιάσω την κα Καρυστιανού, γιατί πλέον είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, αλλά μέχρι τώρα ήταν μια γυναίκα η οποία έχει χάσει το παιδί της. Σκληρό. Σεβασμός, κατανόηση. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο μιας μάνας όταν χάνει το παιδί της, όταν δεν έχει βιώσει το ίδιο τραύμα και ο ίδιος.

Από την άλλη, πλέον δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από αυτό και να είναι στο απυρόβλητο, να μην την σχολιάζουμε πολιτικά, ειδικά όταν προχωρά με τα βήματα που προχωρά».

«Η κα Καρυστιανού είχε πει κάποια στιγμή ότι δεν την ενδιαφέρει να κάνει κόμμα. Έκανε κόμμα. Είχε πει ότι θέλει να τα βάλει με την εξουσία. Χθες τη ζήτησε την εξουσία, θέλει να βγει πρώτο κόμμα. Όταν είσαι πολιτικός αρχηγός και άλλα λες και άλλα κάνεις δεν ξεκινάς καλά», είπε η Ελεονώρα Μελέτη και στη συνέχεια δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Από τα πρόσωπα που πιστεύω ότι θα παρουσιάσει στη συνέχεια μπορεί να είναι και ο Γιούρι Γκέλερ μέσα γιατί λογικά χρειάζεται κι έναν άνθρωπο να βγάζει λαγούς από τα καπέλα για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά που έχει στο μυαλό της».

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση

Η Ελεονώρα Μελέτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση στο μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όχι σε καθημερινό πρόγραμμα.

«Είχα δύο προσεγγίσεις για την τηλεόραση. Ακριβώς επειδή δεν είναι δεδομένη η θέση του Ευρωβουλευτή, θα ξαναέκανα τηλεόραση. Εβδομαδιαίο θα έκανα γιατί δεν γίνεται αλλιώς», ανέφερε.

Η οικογένεια και η προσωπική της ζωή

Κλείνοντας, η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε και στην οικογενειακή της ζωή, αλλά και στις αλλαγές που έχει φέρει η νέα της καθημερινότητα.

«Το παιδί μου είναι 8. Δεν έχει γκρινιάξει ποτέ που λείπω. Είμαστε οργανωμένοι με τον σύζυγό μου. Δεν κάνω τώρα σερφ. Μου λείπει και πιστεύω ότι τώρα θα καταφέρω να βρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Σταμάτησα να γυμνάζομαι, πήρα κάποια κιλά. Ο άντρας μου με πιέζει να επιστρέψω στη φροντίδα του εαυτού μου», εξομολογήθηκε.