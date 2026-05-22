Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου, κάτι θα συνεχίσει»

Για το τηλεοπτικό του μέλλον μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο «Breakfast@Star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο, για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου και αν θα παρουσιάσει ταξιδιωτικό μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά.

«Οι συζητήσεις πάνε καλά, αλλά δεν θα σας κάνω σοφότερους, λυπάμαι», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω αν του χρόνου θα είμαι με τα δύο αγόρια. Θα δούμε. Μακάρι να γίνουν όλα. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ το έχουμε πολλά χρόνια κατά νου… θα δούμε, είναι πολλοί παράγοντες. Εμείς που το έχουμε σκεφτεί τόσα χρόνια πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ ωραίο».

Όσο για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε: «Θα δούμε τι θα κάνουμε το χρόνου. Κάτι θα συνεχίσει. Έχουμε πολλές εκπομπές να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 5 Ιουλίου».