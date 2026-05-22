Άρης Καβατζίκης για Χάρη Λεμπιδάκη: «Είναι πολύ άσχημο να τον βλέπω να μιλάει έτσι στον Σταμάτη Φασουλή»

Τον καβγά που είχαν ο Χάρης Λεμπιδάκης με τον Σταμάτη Φασουλή χθες στο J2US σχολίασαν σήμερα (21/5/2026) η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της στον αέρα του Buongiorno. Ο Άρης Καβατζίκης, μάλιστα, τόνισε πως ήταν άσχημο αυτό που είδε από την πλευρά του Λεμπιδάκη.

«Πάντως, αν μου επιτρέπεται, να πω κάτι, γιατί ο Χάρης ξέρει την τηλεόραση πάρα πολλά χρόνια και είναι συνάδελφος. Ωραίο είναι να κρατάμε κάποια μέτρα και κάποια σταθμά. Ο κύριος Φασουλής δεν είναι κανένας χθεσινός άνθρωπος για να του μιλάει έτσι στον τηλεοπτικό αέρα ο Χάρης Λεμπιδάκης», είπε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρόλο που τον εκτιμώ για το τηλεοπτικό του ρεπορτάζ, εδώ μιλάμε για ένα υπερμέγεθος του ελληνικού θεάτρου, ο οποίος έχει δώσει τα φώτα του σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μας έχει μάθει τι σημαίνει θέατρο. Είναι πολύ άσχημο να βλέπω τον Χάρη να μιλάει έτσι στον κύριο Φασουλή.

Καλό είναι να κρατάμε κάποια προσχήματα απέναντι σε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Δεν λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία, απλά δεν νομίζω ότι είναι όλα στο ίδιο τσουβάλι, επειδή πρόκειται για ένα τηλεοπτικό σόου», ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης.