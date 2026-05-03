Grand hotel – spoiler: Η Αγγέλα καταλήγει νεκρή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν απίστευτες ανατροπές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, ο Νικόλας θα έρθει αντιμέτωπος με μια τραγωδία, καθώς βρίσκει τη μητέρα του νεκρή στο δωμάτιό της, ενώ την ίδια στιγμή η Αλίκη και ο Πέτρος είναι μαζί και ευτυχισμένοι μετά από ένα αναπάντεχο νέο.

Εναλλαγές συναισθημάτων και εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον όλων πρόκειται να παρακολουθήσουμε στα προσεχή επεισόδια της σειράς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο Πέτρος και η Αλίκη, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, βρίσκονται ξανά μαζί, όταν εκείνος μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της και επιστρέφει στην Ελλάδα. Οι δυο τους είναι ευτυχισμένοι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά το νέο της εγκυμοσύνης προκαλεί στον Πέτρο ανάμικτα συναισθήματα.

Εκείνος, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς του, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από την Αλίκη, ακόμα και αν το παιδί δεν είναι δικό του. Ωστόσο όλα ανατρέπονται όταν ακόμα μια αλήθεια έρχεται να φωτίσει τα πάντα. Ο Πέτρος και η Αλίκη μαθαίνουν από τους γονείς του πως ο Άρης δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Τρελαμένοι από τη χαρά τους με την αποκάλυψη ότι τελικά το παιδί που περιμένει η Αλίκη είναι σίγουρα του Πέτρου, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Είναι επιτέλους μαζί, ευτυχισμένοι και γεμάτοι όνειρα.

Η σκέψη όμως πώς θα αποκαλύψουν στον Άρη την αλήθεια τούς απασχολεί πολύ. Τελικά η Αλίκη αποκαλύπτει στον νεαρό το μεγάλο μυστικό που δεν του έχουν πει οι γονείς του: πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Εκείνος σοκάρεται και κλείνεται στον εαυτό του. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Νικόλας και ο Ιορδάνης προσπαθούν να συνεργαστούν στη θέση του υποδιευθυντή.

Παράλληλα, ο γιος της Σουμέλας φτάνει νωρίτερα στο ξενοδοχείο, αναστατώνοντας τόσο τη γυναίκα όσο και τον Βλαδίμηρο και το προσωπικό, που προσπαθεί να βοηθήσει. Η Σουμέλα προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη απέναντι στον γιο της και του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο. Τις επόμενες ημέρες ο νεαρός τής προτείνει να φύγουν μαζί για το εξωτερικό και η Σουμέλα νιώθει τρομερή πίεση. Δεν ξέρει τι να κάνει και συνεχίζει να του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο.

Η Αγγέλα παίρνει την πρωτοβουλία να του μιλήσει η ίδια, αφού η Σουμέλα δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Η αντίδρασή του όμως θα τους σοκάρει όλους. Ο Ευτύχης γίνεται έξαλλος με τη Σουμέλα, ενώ όλοι παραξενεύονται με τη συμπεριφορά της Αγγέλας. Η γυναίκα φαίνεται να κρύβει από όλους και περισσότερο από τον Νικόλα ένα οδυνηρό μυστικό, το οποίο μάλλον μοιράζεται μόνο με τον Χρόνη.

Οι μέρες περνούν και ο Νικόλας ανησυχεί για τη μητέρα του, αλλά εκείνη, θέλοντας να τον προστατεύσει, τον καθησυχάζει, χωρίς να του πει την αλήθεια που κρύβει. Όμως το σοκ του είναι μεγαλύτερο όταν τη βρίσκει νεκρή στο δωμάτιό της. Τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά, και ο Νικόλας, αφού θρηνεί τον χαμό της, είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει τι συνέβη.