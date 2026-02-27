Μαρία Μπεκατώρου: «Ένιωθα πολύ μαγκωμένη στην εκπομπή και έκανα πολύ πίσω, πιέστηκα»

Για την περίοδο που ένιωσε πίεση, στο ξεκίνημα της καριέρας της μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου, στο πλαίσιο της συνέντευξής της στο περιοδικό Hello…

Μιλώντας στη δημοσιογράφο, Μαρία Κολλιάτσα, η Μαρία Μπεκατώρου είπε μεταξύ άλλων, απαντώντας στο αν έχει νιώσει ποτέ πίεση: «Ποτέ! Το μόνο που μπορώ να αναφέρω ως δυσκολία ήταν όταν άρχισα να είμαι στην παρέα της εκπομπής “Τα Καρντάσιανς” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Σταρόβα».

«Δεν πίστευα ότι ήμουν εκεί με τον Γρηγόρη, ο οποίος με είχε επιλέξει ο ίδιος – και πάντα τον ευχαριστώ για αυτό» αποκάλυψε η Μαρία Μπεκατώρου.

«Στην αρχή ένιωθα πολύ μαγκωμένη και έκανα πολύ πίσω. Δεν ήξερα πως να σταθώ δίπλα σε αυτό τον τηλεοπτικό ογκόλιθο που λέγεται Γρηγόρης Αρναούτογλου. Στην πορεία το βρήκα αλλά, μέχρι να γίνει αυτό, πιέστηκα, αν και ο Γρηγόρης με είχε βοηθήσει πολύ» τόνισε.

Μεταξύ άλλων μάλιστα, η παρουσιάστρια του MEGA μίλησε για τη σημασία που δίνει στα σχόλια των social media αλλά και για την περίοδο που ένιωσε πίεση στο ξεκίνημα τηλεοπτικής εκπομπής. Σε ερώτηση για το αν την απασχολεί η δημόσια εικόνα και η κριτική, είπε:

«Με ενδιαφέρει η κριτική από ανθρώπους που ξέρουν πολύ περισσότερα από μένα, που έχουν άποψη πάνω σε ένα θέμα. Και πάλι ευχαριστώ τον κόσμο που δεν έχω έρθει σε δύσκολη θέση μέσα από τα social media. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα αρνητικά σχόλια, τα οποία δεν με επηρεάζουν και τα σβήνω γιατί ξέρω ότι προέρχονται από ανθρώπους που δεν τα γράφουν καλή τη πίστει».