Survivor: Ο Μάνος Μαλλιαρός υποψήφιος προς αποχώρηση δίπλα σε Νίκο, Μαντίσα, Αλέξανδρο και Δήμητρα

Δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι οι Επαρχιώτες χάνοντας ακόμη μία φορά στον στίβο μάχης του Survivor στο επεισόδιο της Δευτέρας (27.04.2026) το οποίο προβλήθηκε από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Οι Αθηναίοι του Survivor επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα, κερδίζοντας άλλον έναν κρίσιμο αγώνα για τη 2η ασυλία και «βυθίζοντας» τους Επαρχιώτες του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ στην απόλυτη εσωστρέφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκορ έφτασε στο 10-6 από το χέρι της Μαντίσας στον τελικό στόχο ενάντια στην Ιωάννα Δεσύλλα.

Έτσι, οι Επαρχιώτες γνώρισαν την ήττα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Η νέα, βαριά ήττα των μπλε έφερε νέες γκρίνιες στην ομάδα και τους οδήγησε αναπόφευκτα σε ένα «εκρηκτικό» συμβούλιο του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάνος Μαλλιαρός βρέθηκε υποψήφιος για αποχώρηση χωρίς να πίστευε ότι θα βρισκόταν στον τάκο πριν από τον Σταύρο Φλώρο που είναι πιο χαμηλά αγωνιστικά από τον ίδιο.

Αποτέλεσμα, ο Μάνος Μαλλιαρός να βρεθεί στη θέση του 5ου υποψήφιου για αποχώρηση δίπλα σε Νίκο Κάππο, Μαντίσα Τσότα, Αλέξανδρο Κούρτοβικ και Δήμητρα Λιάγγα.