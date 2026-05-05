Σταματίνα Τσιμτσιλή για Σία Κοσιώνη: Ίσως επισπεύσει η ίδια τα πράγματα με τον ΣΚΑΪ, δημιουργήθηκε αδιέξοδο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στη Σία Κοσιώνη κατά τη διάρκεια του «Happy Day», το πρωί της Τρίτης (05-05-2026). Η παρουσιάστρια της εκπομπής του Alpha μετέδωσε τις δικές της πληροφορίες για το «διαζύγιο» της δημοσιογράφου με τον ΣΚΑΪ, που αποκάλυψε πρώτο το newsit.gr, μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως η Σία Κοσιώνη είναι ενοχλημένη από τις διαρροές και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιταχύνει η ίδια το τέλος της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, ακόμα και πριν τη λήξη του συμβολαίου της. «Ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποια τηλέφωνα και, παιδιά, αυτό που κατάλαβα – και θεωρώ ότι είναι έτσι μια σημαντική είδηση– είναι ότι όντως χθες έγινε ένα ραντεβού, όπως γράφτηκε, και τα πράγματα έφτασαν σε ένα οριακό σημείο, δηλαδή δημιουργήθηκε ένα αδιέξοδο» είπε η παρουσιάστρια του «Happy Day».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνέχισε και ανέφερε πως: «Κατάλαβα ότι η Σία Κοσιώνη πια είναι φανερά ενοχλημένη απ’ το ότι, ενώ 20 χρόνια υπηρετεί έναν σταθμό, γίνονται όλες αυτές οι διαρροές χωρίς να έχει προστατευτεί επί της ουσίας, και σήμερα, άμα δείτε έτσι εφημερίδες, «αυτή είναι η νέα Κοσιώνη του ΣΚΑΪ», γενικώς υπάρχει, ξέρεις, όλη αυτή η παραφιλολογία.

Και μου ειπώθηκε από ανθρώπους που την ξέρουν καλά κι έχουν καταλάβει το πόσο έτσι μέσα της υπάρχει αυτή η ενόχληση, ότι ενδεχομένως να επισπεύσει και η ίδια τα πράγματα, να πάει σήμερα-αύριο και να πει ότι, «Κοιτάξτε, οκ, αφού έχει τελειώσει το θέμα, ας το τελειώνουμε και λίγο νωρίτερα», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δεν ξέρω τι σύμβαση έχει και μπορεί, απ’ τη στιγμή που και ο σταθμός δεν ανανεώνει, δεν ξέρω. Να επισπεύσει αυτό το τέλος για να μην είναι θύμα αυτών των διαρροών. Εγώ αυτό που θέλω να πω –χωρίς να σημαίνει ότι ουδείς αναντικατάστατος και σίγουρα θα υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι– αλλά η Σία Κοσιώνη θεωρώ ότι είναι μια σημαία για τον ΣΚΑΪ, θεωρώ ότι είναι μια γυναίκα που θα ‘πρεπε να βρίσκεται στη θέση της ενόψει εκλογών, γιατί έχει αποδείξει το τι είναι, και θεωρώ επίσης ότι δεν είναι ωραίο όταν έχεις υπηρετήσει έναν σταθμό επί 20 χρόνια τόσο πιστά, όντως να γίνεσαι έρμαιο όλων αυτών των διαρροών. Δεν είναι ωραίο, είναι κομμάτι της δουλειάς μας, αλλά προσωπικά δεν το βρίσκω» πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο και δεν είναι κομψό, και δεν είμαστε φίλες με τη Σία Κοσιώνη, το λέω επαγγελματικά, παιδιά, δεν είναι ωραίο για κανέναν από εμάς», σχολίασε στη συνέχεια η παρουσιάστρια του Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, η Λένα Φλυτζάνη, είναι το πρόσωπο που θα στηρίξει και θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για να γίνει η οικοδέσποινα στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.