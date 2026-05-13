Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης για τον ακρωτηριασμό του 22χρονου στο Survivor: «Δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο γεγονός»

«Είμαστε ενήλικες άνθρωποι, πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζουμε τις δυσκολίες του και τους κινδύνους που ίσως ελλοχεύουν», είπε για το Survivor μεταξύ άλλων ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης.

Για το ατύχημα που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος στο Survivor κλήθηκε να μιλήσει ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, ο οποίος έχει βρεθεί δύο φορές στο ριάλιτι επιβίωσης σαν παίκτης, στον αέρα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά στο MEGA την Τετάρτη (13.05.2026).

«Περαστικά στο παιδί, που είναι το σημαντικότερο, υπομονή και δύναμη στους γονείς του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπαίνοντας στο πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης στον κόσμο, που ‘ναι το Survivor, σίγουρα υπάρχουν κανόνες αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Κύπριος πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης.

«Είμαστε ενήλικες άνθρωποι, πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζουμε τις δυσκολίες του και τους κινδύνους που ίσως ελλοχεύουν, άρα υπάρχει, θέλοντας και μη, στα συμβόλαια κάτι σχετικό.

Παράλληλα, όταν ένα παιδί μέσα από δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις, επιλέγεται να ζήσει ίσως κάτι που έβλεπε για χρόνια, αυτό είναι κάτι σαν όνειρο ζωής και δεν θα ασχοληθεί τόσο με τα συμβόλαια. Υπάρχουν όρια, όμως υπάρχει και ευθύνη που φέρουμε σαν ενήλικες άνθρωποι», πρόσθεσε.

«Δεν πιστεύω ότι το ατύχημα ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Όταν περνάνε τόσες χιλιάδες σκάφη από εκεί, όταν μιλάμε για κόσμο που μπορεί να είναι το οτιδήποτε, δεν είναι τυχαία περιστατικά» συμπλήρωσε, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης.