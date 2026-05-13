Survivor: «Ο Σταύρος δεν μασάει τίποτα, αφού είναι ζωντανός δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε» λέει φίλος του παίκτη που ακρωτηριάστηκε

Τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του δίνει ο Σταύρος Φλώρος, ο 22χρονος παίκτης του Survivor, που ακρωτηριάστηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από ταχύπλοο σε παραλία στον Άγιο Δομίνικο.

Πρόκειται για ένα νεαρό παιδί που ήθελε να δοκιμάσει τα όριά του. Αυτός ήταν ο λόγος που έλαβε μέρος στο ριάλιτι επιβίωσης, και για να βοηθήσει την οικογένειά του οικονομικά. Ο 22χρονος παίκτης του Survivor, είχε βγει για ψαροντούφεκο μαζί με έναν συμπαίκτη του όταν ταχύπλοο πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να του ακρωτηριάσει μέρος του αριστερού ποδιού και να του προκαλέσει σοβαρό τραύμα και στο δεξί πόδι.

Το Σταύρος Φλώρος, που νοσηλεύεται τα τελευταία 24ωρα στον Άγιο Δομίνικο, υποβλήθηκε σε χειρουργείο που κράτησε περίπου 7 ώρες. Όταν συνήλθε, ζήτησε να μιλήσει με την μητέρα του την οποία τα πρώτα λόγια ήταν: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε».

Ο πατέρας του από την άλλη εξήγησε πως χρειάστηκαν 40 λεπτά για να φτάσει ο γιος του στο νοσοκομείο, χρονικό διάστημα που αιμορραγούσε ακατάσχετα. Πρόσθεσε πως ο γιος του έχει ολοκληρώσει τα χειρουργεία και πλέον είναι σε σταθερή κατάσταση. Αναμένεται μάλιστα να μεταβεί στον Άγιο Δομίνικο μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του ώστε να στηρίξουν το παιδί του.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Live News ανέφερε: «Το ξεπέρασε τον κίνδυνο, μιλήσαμε τηλεφωνικά και τον ακούσαμε καλά. Μας είπε ότι από τη στιγμή που ζει με την βοήθεια του Θεού, δεν στεναχωριέται. Είναι καλά ψυχολογικά. Έγινε το πρώτο χειρουργείο και περιμένουμε το δεύτερο. Είναι υπό συζήτηση τρία κέντρα αποκατάστασης στην Αμερική ώστε να μεταφερθεί εκεί. το επόμενο στάδιο είναι η αποκατάσταση. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Σήμερα θα φτάσουν κοντά του κάποια πρόσωπα από την οικογένειά μας και μέσα στην μέρα, αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσω κι εγώ».

«Αφού είναι ζωντανός, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε»

Σε σοκ βρίσκεται και το χωριό από το οποίο κατάγεται ο Σταύρος Φλώρος, στην Καβάλα, με συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί να αγωνιούν για το παιδί που «ήταν δραστήριο και μέσα στο χαμόγελο» όπως είπαν.

Παιδικός φίλος του 22χρονου, μίλησε στο Live News και ανέφερε ότι με τον παίκτη του Survivor είναι κολλητοί φίλοι. «Είναι αδερφάκι μου, μαζί μεγαλώσαμε. Δόξα τω Θεώ είναι καλά, έχει περάσει την κρίσιμη κατάσταση. Κάνουμε τον σταυρό μας, είναι σοκαριστικό αλλά όλα για καλό. Δεν είναι απλά μαχητής, δεν μασάει τίποτα ο Σταύρος. Η ψυχή του είναι τεράστια, πάντα χαμογελαστός και μέσα σε όλα, καλός σε όλα δεν υπάρχουν λόγια.

Ήθελε να πάει στο Survivor και πήγε. Ό,τι ήθελε να κάνει και το έκανε. Έτσι ήταν, είχε την αυτοπεποίθηση. Περαστικά του εννοείται και όλα θα πάνε καλά. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Ξέρω ότι οικογένεια, φίλοι και όλη η Ελλάδα προσεύχεται για αυτόν, θα είμαστε δίπλα του. Για το ψαροντούφεκο ίσως να είχε κάνει άλλη μία φορά, δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχει και σημασία. Όταν γυρίσει όλοι θα τον αγκαλιάσουμε, θα είναι όλα ίδια, έχει αληθινούς φίλους και όλοι θα είμαστε δίπλα σε αυτόν και την οικογένειά του. Αφού είναι ζωντανός, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε», είπε ο φίλος του 22χρονου.

«Για εμάς τους παίκτες είναι σοκαριστικό γιατί έχουμε μείνει εκεί»

Με τη σειρά του, πρώην παίκτης του Survivor, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, μίλησε για την επικινδυνότητα του σημείου στον Άγιο Δομίνικο αλλά και για τις ακραίες συνθήκες πείνας κάτω από τις οποίες ζουν οι παίκτες για μήνες. «Μιλάμε για περιοχή Natura με μεγάλη ακτογραμμή, που ξεκινά από το τουριστικό λιμάνι με ταχύπλοα που ξεκινάνε από εκεί για να πάνε στην άλλη μεριά. Στην περιοχή εκεί οι τουρίστες “αράζουν” είναι σαν “blue lagoon”.

Και εξήγησε: «Στην ακτογραμμή αυτή βρίσκονται τα camps των παικτών του Survivor από διάφορες χώρες. Μιλάμε για τεράστια απόσταση με πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής. Ούτε σε 5 ώρες περπατήματος δεν φτάνεις στον πολιτισμό. Σε μεγάλη απόσταση είναι ανοιχτή θάλασσα από όπου περνάνε πλοία, κρουαζιερόπλοια και καταμαράν. Δεν υπάρχουν εκεί μπαλόνια όπως είναι σε οργανωμένες παραλίες εδώ, είναι μια απέραντη θάλασσα της Καραϊβικής. Η διέλευση των σκαφών είναι τεράστια, πάντα σε απόσταση από τις παραλίες. Η μορφολογία της θάλασσας εκεί, για να βρεις βάθος πρέπει να πας αρκετά μέσα.

Είναι σαν νόμος του παιχνιδιού να πηγαίνουν δύο άτομα μαζί για ψαροντούφεκο. Η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Ο ένας θα βλέπει έξω από το νερό και ο άλλος να κάνει βουτιά. Ωστόσο, δεν υπάρχουν όρια γιατί αν πεινάς και δεις ψάρι στα 10 με 15 μέτρα μακριά, θα πας. Δεν έχουμε ενημέρωση για το που βρίσκονταν τα παιδιά. Για εμάς τους παίκτες είναι σοκαριστικό γιατί έχουμε μείνει εκεί. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με κανέναν άλλο τραυματισμό. Είμαστε χαρούμενοι επειδή το παιδί ξέφυγε από τον κίνδυνο αλλά ξεκινά ένας νέος μαραθώνιος. Θέλω να του πω ότι αν είναι δυνατός, η ψυχή του δεν τραυματίζεται ποτέ και πιστεύω ότι ο Σταύρος μπορεί να ανταπεξέλθει», είπε κλείνοντας.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός παίκτης του Survivor υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, όταν τον χτύπησε προπέλα σκάφους, τη στιγμή που έκανε ψαροντούφεκο. Ταυτόχρονα υπέστη σοβαρό τραύμα και στον δεξί του αστράγαλο χωρίς να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος.

Τόσο ο συμπαίκτης του, Μάνος Μαλλιαρός όσο και ο χειριστής του σκάφους, τον μετέφεραν άμεσα στην στεριά όπου τον περίμενε ασθενοφόρο και του έδεσαν τις πληγές για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου όπου και νοσηλεύεται.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ο Μάνος Μαλλιαρός υπέστη νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.