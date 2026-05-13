Λίτσα Πατέρα: Δεν συζητάω κάτι για τηλεόραση

Τόσο για την ευτυχισμένη περίοδο της Κατερίνας Καινούργιου όσο και για την τηλεοπτική δική της απουσία μίλησε, μεταξύ άλλων, η Λίτσα Πατέρα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» του Alpha την Τετάρτη (13.05.2026).

Στην αρχή η Λίτσα Πατέρα είπε για την Κατερίνα Καινούργιου, «πόσο χαίρομαι πραγματικά! Έχω συγκινηθεί τόσο πολύ, κλαίω. Να της πεις τις καλύτερες ευχές μου, της αξίζουν. Το πουλάκι μου, είναι τόσο καλό πλάσμα, να της ζήσει το παιδάκι και να ‘ναι καλά».

«Ξέρω τι σημαίνει για μία γυναίκα το να γίνει μανούλα. Είναι εξαιρετικές αυτές οι στιγμές, δεν επαναλαμβάνονται με τίποτα. Ούτε με τις δουλειές ούτε με τίποτα. Το χαμόγελο ενός παιδιού δεν αντικαθίστανται με κάτι, από την καρδιά μου οι ευχές», επισήμανε η γνωστή αστρολόγος.

Σε ό,τι αφορά για τη δική της απουσία της από τη μικρή οθόνη, η Λίτσα Πατέρα αποκάλυψε: «Δεν συζητάω κάτι για τηλεόραση. Αυτό που κάνω, το αγαπώ πάρα πολύ και μ’ αρέσει πάρα πολύ γιατί δείχνει πραγματικά πως δουλεύει η αστρολογία».