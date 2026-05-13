Media

Χριστίνα Αλεξανιάν: Θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, πληγώνω ή δεν πληγώνω τους άλλους

«Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να το κρατήσω μέσα μου και να το καταπιώ» ομολογεί η γνωστή ηθοποιός
Χριστίνα Αλεξανιάν
Η Χριστίνα Αλεξανιάν / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Νίκος Ζότος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για τον τρόπο που επιλέγει διαχρονικά να τοποθετείται, είτε πληγώνει είτε δεν πληγώνει κάποιους, μίλησε η Χριστίνα Αλεξανιάν όταν συνάντησε την Τετάρτη (13.05.2026) τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ.

Συνομιλώντας με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, η Χριστίνα Αλεξανιάν τόνισε «δεν είναι εύκολο να προσπαθήσει κάποιος, από τον περίγυρο μου, να με εκμεταλλευτεί. Το αντιλαμβάνομαι αμέσως αλλά είμαι και από χαρακτήρα πολύ τσαούσα. Τσαούσα με την έννοια πως δεν μπορώ να γίνει κάτι άδικο και να μην τοποθετηθώ».

«Αλλά να τοποθετηθώ όχι μόνο για κάτι που αφορά εμένα, αλλά και για κάτι που αφορά εσένα και γίνεται μπροστά μου. Τοποθετούμαι και δεν με νοιάζει αν μου έχει στοιχίσει αυτό, έτσι είμαι εγώ. Για να ‘μαι δηλαδή εγώ εντάξει με τον εαυτό μου, αισθάνομαι και ικανοποιημένη όταν το κάνω», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

 

«Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνω, ότι δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να το κρατήσω μέσα μου και να το καταπιώ. Θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, πληγώνω ή δεν πληγώνω τους άλλους», συμπλήρωσε, ακόμα, η Χριστίνα Αλεξανιάν στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
175
150
121
91
Media: Περισσότερα άρθρα
Survivor: «Ο Σταύρος δεν μασάει τίποτα, αφού είναι ζωντανός δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε» λέει φίλος του παίκτη που ακρωτηριάστηκε
«Μας είπε ότι από τη στιγμή που ζει με την βοήθεια του Θεού, δεν στεναχωριέται και είναι καλά ψυχολογικά - Έγινε το πρώτο χειρουργείο και περιμένουμε το δεύτερο» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου
Ο Σταύρος Φλώρος
ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολη και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: Σεβασμός και μετάδοση έγκυρων πληροφοριών
«Παρακαλείσθε να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού»
Eurokinissi φωτογραφία αρχείου
Newsit logo
Newsit logo