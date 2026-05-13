Χριστίνα Αλεξανιάν: Θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, πληγώνω ή δεν πληγώνω τους άλλους

Για τον τρόπο που επιλέγει διαχρονικά να τοποθετείται, είτε πληγώνει είτε δεν πληγώνει κάποιους, μίλησε η Χριστίνα Αλεξανιάν όταν συνάντησε την Τετάρτη (13.05.2026) τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ.

Συνομιλώντας με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, η Χριστίνα Αλεξανιάν τόνισε «δεν είναι εύκολο να προσπαθήσει κάποιος, από τον περίγυρο μου, να με εκμεταλλευτεί. Το αντιλαμβάνομαι αμέσως αλλά είμαι και από χαρακτήρα πολύ τσαούσα. Τσαούσα με την έννοια πως δεν μπορώ να γίνει κάτι άδικο και να μην τοποθετηθώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αλλά να τοποθετηθώ όχι μόνο για κάτι που αφορά εμένα, αλλά και για κάτι που αφορά εσένα και γίνεται μπροστά μου. Τοποθετούμαι και δεν με νοιάζει αν μου έχει στοιχίσει αυτό, έτσι είμαι εγώ. Για να ‘μαι δηλαδή εγώ εντάξει με τον εαυτό μου, αισθάνομαι και ικανοποιημένη όταν το κάνω», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνω, ότι δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να το κρατήσω μέσα μου και να το καταπιώ. Θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, πληγώνω ή δεν πληγώνω τους άλλους», συμπλήρωσε, ακόμα, η Χριστίνα Αλεξανιάν στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση.