Μάρτζυ Λαζάρου: Αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση όλοι παλεύουμε με τα μονοψήφια

Στη μάχη των εκπομπών για τα νούμερα τηλεθέασης καθώς και στην έντονη κριτική που δέχεται ο συνάδελφος της, Κώστας Τσουρός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μάρτζυ Λαζάρου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το πρωινό της Τετάρτης στην κάμερα του Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη.

«Είναι άδικο για τον Κώστα. Θεωρώ ότι είναι άδικο. Ο Κώστας φέτος κάνει μία προσπάθεια πολύ σημαντική. Είναι ένα καινούργιο πρόσωπο στον ΣΚΑΪ. Θέλει χρόνο. Επίσης η ζώνη που είναι ο Κώστας θέλει χρόνο», υπογράμμισε, αρχικά, η Μάρτζυ Λαζάρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι περιμένουμε; Από τη μια στιγμή στην άλλη να κάνουμε νούμερα; Ποιος είναι ο Copperfield; Είναι ο Κώστας», δήλωσε ακόμα η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

«Και δεν είναι μόνο ο Κώστας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε όλη την ελληνική τηλεόραση, όλοι παλεύουμε με τα μονοψήφια. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι ο Κώστας μόνο το πρόβλημα; Όχι, θα σου πω εγώ», πρόσθεσε, ακόμα, η Μάρτζυ Λαζάρου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR.