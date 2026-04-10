Μάρτζυ Λαζάρου: Τα θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά δεν μπορώ να τα διαχειριστώ εύκολα

Για την παρόμοια αναπαραγωγή θεμάτων στις εκπομπές αλλά και για τα θέματα που την δυσκολεύουν περισσότερο, σε προσωπικό επίπεδο, μίλησε η Μάρτζυ Λαζάρου στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Real life και την δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Σου φαίνεται ότι όλοι παίζουν τα ίδια θέματα;

Ναι, τα παίζουμε τα ίδια θέματα, βάζω και εμάς μέσα. Αναγκαζόμαστε. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα που θα έχουν σχολιασμό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μεγάλη πρωτοτυπία.

Εσείς πάντως επενδύεται σε πρωτογενή θέματα.

Το προσπαθούμε. Και οφείλεται και σε εμάς, αλλά και στην ομάδα που έχει μπει σε αυτή τη λογική. Προσπαθούμε, όταν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν όμως και φορές που δεν μπορείς να το κάνεις.

Υπήρξε κάποια στιγμή στον αέρα ή κάποιο θέμα που σε ζόρισε;

Τα θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά δεν μπορώ να τα διαχειριστώ εύκολα. Αυτά μου δημιουργούν έναν έντονο κόμπο στο στομάχι.