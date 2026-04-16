MasterChef: Απόψε είναι η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της πιο απαιτητικής εβδομάδας του διαγωνισμού

Απόψε, Πέμπτη 16 Απριλίου, στο «MasterChef» είναι η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της πιο απαιτητικής εβδομάδας μέχρι τώρα στον διαγωνισμό, της εβδομάδας «Thriller»!

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν την εβδομάδα, όμως μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ανυφαντάκη έμειναν δεκαέξι και στο τέλος της βραδιάς θα μείνουν δεκαπέντε στο «MasterChef». Όλοι, με εξαίρεση τον Πέτρο Ελευθεριάδη, φορούν μαύρες ποδιές, γεγονός που σημαίνει πως παραμένουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης.

Στην αποψινή Δοκιμασία Αποχώρησης όλοι καλούνται να μαγειρέψουν το πιάτο που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή τους στο «MasterChef» και μια θέση στη φετινή τελική 15άδα!

Τις προηγούμενες ημέρες, ανάλογα με την επίδοσή τους σε κάθε δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι συγκέντρωναν πολύτιμους βαθμούς, που διαμόρφωσαν την τελική κατάταξή τους στον πίνακα. Αυτή τη στιγμή πρώτοι στην κατάταξη είναι ο Τάσος Παυλίδης και ο Ανδρέας Καλαντράνης με 1800 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Φίλιπ Βάκος με 1700. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Χάρης Τζαν με 590 βαθμούς, ο Πάνος Τελάλης με 500 και ο Σαμ Μπεκίρη με 460.

Όπως αποκάλυψαν στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 15/4) οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι παίκτες θα μπορέσουν απόψε να εξαργυρώσουν όλους τους βαθμούς που συγκέντρωσαν και να αποκτήσουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και μαγειρικά «όπλα» για τη Δοκιμασία Αποχώρησης. Με τις επιλογές, τις αποφάσεις και τη στρατηγική τους, θα προσπαθήσει ο καθένας να υπερασπιστεί όσο καλύτερα μπορεί τη θέση του στον διαγωνισμό.

Ποιοι θα παίξουν στρατηγικά και έξυπνα για να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό και ποιος ή ποια δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef;