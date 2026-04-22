MasterChef: Απόψε η ομαδική δοκιμασία της Δημοπρασίας

Ομαδική δοκιμασία απόψε, Τετάρτη 22 Απριλίου, και όλα είναι έτοιμα και στη θέση τους για την πιο αγαπημένη δοκιμασία του chef – κριτή Σωτήρη Κοντιζά, την κλασική, πλέον, Δημοπρασία του «MasterChef». Οι επιλογές των δύο μπριγάδων θα αποδειχθούν ιδιαιτέρως καθοριστικές για την εξέλιξη της δοκιμασίας.

Στο «MasterChef» η κόκκινη μπριγάδα «κυνηγά» την τρίτη συνεχόμενη νίκη της για αυτή την εβδομάδα, ενώ η Μπλε, μετά από δύο διαδοχικές ήττες στο Mystery Box και στο Τεστ Δημιουργικότητας, μετρά ήδη τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση, τον Μιχάλη Κεχαγιόγλου, τον Χάρη Τζαν, τον Βασίλη Αλεξόπουλο και την Κωνσταντίνα Μάστρου.

Εκτός από τα πέντε ιδιαίτερα βασικά υλικά, που θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στα πιάτα των μπριγάδων, το αβοκάντο, τα παντζάρια, το παστινάκι, τη γλυκοπατάτα και τη ντομάτα, στην κουζίνα του MasterChef βρίσκονται και 11 καμπάνες. Κάθε καμπάνα κρύβει κάτι πολύ σημαντικό για την αποψινή δοκιμασία, όπως επιπλέον υλικά, εργαλεία, εξοπλισμό, αλλά και πλεονεκτήματα.

Για να αποκτήσουν όσα κρύβουν οι καμπάνες, οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να πλειοδοτούν λεπτά από τον συνολικό χρόνο μαγειρικής τους. Ελάχιστος χρόνος αρχικής πλειοδοσίας είναι τα πέντε λεπτά και για κάθε επιπλέον πλειοδοσία θα πρέπει να δίνουν τουλάχιστον ένα λεπτό.

Αν σε κάποιο στάδιο δεν πλειοδοτήσει καμία μπριγάδα, ό,τι κρύβεται κάτω από την καμπάνα, αποσύρεται και δεν θα είναι διαθέσιμο για καμία μπριγάδα! Στο τέλος τής δημοπρασίας, κάθε μπριγάδα θα μαγειρέψει με τον χρόνο που της έχει απομείνει.

Ποια από τις δύο μπριγάδες θα καταφέρει να πάρει τις σωστές αποφάσεις, που θα την οδηγήσουν στην πολυπόθητη νίκη;