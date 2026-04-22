Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Σοφία σε οριστική ρήξη με την Κυβέλη

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τετάρτη (22.04.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Grand Hotel: Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Επεισόδιο 106ο: Τα αισθήματα της Αλίκης για τον Πέτρο δυναμώνουν το αδιέξοδό της, την ώρα που η Μαρίνα προσπαθεί να τον πείσει να φύγει μαζί της για τη Θεσσαλονίκη. Η επιστροφή του Αλέξανδρου στο ξενοδοχείο με τον μικρό Γεώργιο προκαλεί νέα αναστάτωση και φέρνει τη Σοφία σε οριστική ρήξη με τη μητέρα της. Η Μελίνα, παρά τα μεγάλα εμπόδια, καταφέρνει να φτάσει στα σκαλιά της εκκλησίας και ο γάμος της με τον Χατζημήτρο είναι γεγονός. Όμως μια δραματική εξέλιξη κινδυνεύει να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό σχετικά με την εγκυμοσύνη της. Η πρόταση γάμου του Ρήγα αιφνιδιάζει την Κυβέλη, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει την καρδιά της ή αν θα προστατέψει την οικογένειά της από ένα νέο σκάνδαλο. Ύστερα από πολλές προσπάθειες, ο Ιορδάνης καταφέρνει τελικά να κερδίσει τη Φρίντα, η οποία αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στη σχέση τους. Η Αλίκη βρίσκεται με τον Πέτρο και είναι έτοιμη να του πει για την εγκυμοσύνη, όταν ξαφνικά ξεσπάει φωτιά στα σπίτια του προσφυγικού συνοικισμού…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Media: Περισσότερα άρθρα
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος
«Δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
