MasterChef: Απόψε θα μεταδοθεί ακόμα ένα επεισόδιο από τις auditions

Για όσους, όμως, δεν μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων το ταξίδι του «MasterChef» 10 θα τελειώσει νωρίς
Οι κριτές του «MasterChef»
Οι υποψήφιοι του «MasterChef» ρίχνονται και απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με πάθος και αστείρευτο ζήλο στη μαγειρική μάχη των auditions.

Ο στόχος των διαγωνιζομένων στο «MasterChef» είναι κοινός και συγκεκριμένος: να εντυπωσιάσουν τους τρεις κορυφαίους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να αποσπάσουν τουλάχιστον δύο «ναι».

Αν καταφέρουν και τα κερδίσουν, αυτά θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση και θα κρατήσουν ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου του επόμενου «MasterChef» της Ελλάδας.

Για όσους, όμως, δεν μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων το ταξίδι του «MasterChef» 10 θα τελειώσει νωρίς, αφού ένα ή κανένα «ναι» δεν είναι αρκετά για να συνεχίσουν.

