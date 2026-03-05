MasterChef: Οι αποψινοί υποψήφιοι για αποχώρηση θα δοκιμαστούν στην αντιγραφή πιάτου

Οι δύο μπριγάδες του MasterChef, Κόκκινη και Μπλε, ήρθαν αντιμέτωπες χθες (Τετάρτη 4/3) στην πέμπτη ομαδική δοκιμασία. Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην Τέχνη, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων σταδίων: amuse bouche, ορεκτικό, κυρίως και γλυκό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική.

Οι τρεις chef κριτές του MasterChef, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δοκίμασαν τις προσπάθειες των δύο μπριγάδων και έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Οι λεπτομέρειες, όμως, ανέδειξαν τη νικήτρια μπριγάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απόψε, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η ηττημένη μπριγάδα έρχεται στην κουζίνα του MasterChef για να αντιμετωπίσει το συμβούλιο και τις συνέπειες της ήττας, ενώ ο αρχηγός της θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις, που θα κρίνουν πολλά για την πορεία της στον διαγωνισμό.

Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι ο Νίκος Ρούσσος, ένας chef με διεθνή πορεία και ένας από τους ανθρώπους που καθιέρωσαν τη σύγχρονη, avant-garde ελληνική κουζίνα, αφού είναι ο δημιουργός του βραβευμένου με δυο αστέρια Michelin «Funky Gourmet» και σήμερα Executive Chef και ιδιοκτήτης των εστιατορίων «OPSO» και «kĩma» στο Λονδίνο.

Οι αποψινοί υποψήφιοι για αποχώρηση οφείλουν να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση της ήττας και να μαγειρέψουν με απόλυτη συγκέντρωση και «καθαρό» μυαλό στη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου, ακολουθώντας πιστά τη συνταγή, ώστε να καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο διαγωνισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από ποια μπριγάδα θα προκύψουν οι υποψήφιοι για αποχώρηση και ποιος ή ποια θα κλείσει οριστικά πίσω του την πόρτα του MasterChef 10 στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄ όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα! Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€! Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές! Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή! Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Συντελεστές

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Project Manager: Στέργιος Νένες

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος

Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας

Παραγωγός: Star

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions