MasterChef: Οι μεγάλες αλλαγές του 10ου κύκλου – Θα υπάρχουν δύο σπίτια και ομαδική αποχώρηση

Αναλυτικά όσα πρόκειται να συμβούν στα νέα επεισόδια του ριάλιτι μαγειρικής
Οι τρεις κριτές του «MasterChef»
Σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα το «MasterChef» επιστρέψει στο STAR με τον 10ο κύκλο του και φέτος όλα θα είναι διαφορετικά!

Όπως έγινε γνωστό, το «MasterChef», που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, θα έχει πολλές αλλαγές, καθώς θα υπάρχουν δύο σπίτια αλλά και ομαδική αποχώρηση. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) οι παίκτες θα χωριστούν σε δύο διαφορετικές μπριγάδες, οι οποίες θα μένουν σε ξεχωριστά σπίτια.

«Έρχονται πολλές αλλαγές και θα ξεκινήσω πρώτα πρώτα με τις οντισιόν. Επιστρέφουν οι κλασικές οντισιόν που όλοι αγαπήσαμε. Δηλαδή, θα δούμε κάθε παίκτη να μπαίνει ξεχωριστά, να μαγειρεύει μπροστά στους τρεις κριτές κι έτσι θα δούμε όχι μόνο τις μαγειρικές του ικανότητες, αλλά και τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του», είπε η ρεπόρτερ Κωνσταντίνας Γκρόσι.

Επίσης αποκάλυψε ότι στον διαγωνισμό μαγειρικής θα δούμε και πολλές παίκτες από την ελληνική διασπορά, υπογραμμίζοντας ακόμα ότι φέτος θα έχουμε δύο μπριγάδες σε δύο ξεχωριστά σπίτια και, η μία δεν θα ξέρει την ύπαρξη της άλλης!

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποια στιγμή, μετά από πολλές εβδομάδες δοκιμασιών, θα έρθει η ένωση. Έτσι, ότταν θα έχουν λιγοστέψει αρκετά οι παίκτες, θα βρεθούν στο ίδιο σπίτι.

«Επειδή ρωτήσατε αν μπορεί να δυσκολέψει κι άλλο, μπορεί! Καθώς έρχεται η μητέρα όλων των μαχών. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όταν θα έχουμε πέντε κόκκινους και πέντε μπλε, πέντε άτομα σε κάθε μπριγάδα, θα πρέπει να περάσουν από μία σειρά δοκιμασιών και μόνο μία μπριγάδα θα καταφέρει να παραμείνει στον διαγωνισμό. Με λίγα λόγια; Όποια χάσει, φεύγουν και οι πέντε ομαδικά», αποκάλυψε η ρεπόρτερ. 

