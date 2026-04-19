Γιατί ρε πατέρα – επόμενα επεισόδια: Όλα τα μυστικά φανερώνονται με τον πιο απρόσμενο τρόπο

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα, έρχεται την Τρίτη 21 Απριλίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Ο Μιχαήλος και τα αδέρφια βρίσκονται στην κρυψώνα τους, χωρίς να ξέρουν πότε και αν θα φύγουν. Η ιδιότυπη αυτή συγκατοίκηση από τη μια φέρνει αρκετές εντάσεις και από την άλλη φέρνει αρκετά κοντά τη Βιβή με τον Μιχάηλο. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια επεισόδια του Γιατί ρε πατέρα, στον ΑΝΤ1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 21 Απριλίου 2026

24ο επεισόδιο – Ο Μιχαήλος και τα αδέρφια βρίσκονται στην κρυψώνα τους, χωρίς να ξέρουν πότε και αν θα φύγουν. Η ιδιότυπη αυτή συγκατοίκηση από τη μια φέρνει αρκετές εντάσεις και από την άλλη φέρνει αρκετά κοντά τη Βιβή με τον Μιχάηλο. Παράλληλα, στην Αθήνα ο Ορέστης γίνεται άθελά του «σύμβουλος» στη σχέση Διαμάντως-Μαλεφιτσάκη, ενώ η Μάγδα, με τον μοναδικό της τρόπο, ανακρίνει τον Δάκη για τη γνωριμία του με τον Ρουκάκα. Την ίδια νύχτα, όμως, στο σπίτι-κρυψώνα οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, καθώς όλα τα μυστικά σχέδια θα φανερωθούν απότομα με απρόσμενο τρόπο…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.