Παναγιώτης Στάθης: Έμαθα πως «έφυγε» η μητέρα μου τρία λεπτά πριν βγω στον αέρα της εκπομπής

«Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στην τηλεόραση» εξομολογείται ο Παναγιώτης Στάθης
Παναγιώτης Στάθης
Παναγιώτης Στάθης / NDPPHOTO

«Βγήκα στον αέρα προσπαθώντας να διαχειριστώ την οδύνη μου, είχα αμέριστη στήριξη από την ομάδα και απλώς έφυγα από το στούντιο όταν τελείωσε η εκπομπή» είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Στάθης.

Για την πρόσφατη απώλεια της μητέρας του και για όσα κρατάει από εκείνην μίλησε, με τρυφερότητα, ο Παναγιώτης Στάθης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Τύπος Tv.

Η φετινή σεζόν είχε, σε προσωπικό επίπεδο, και ένα θλιβερό γεγονός: την απώλεια της μητέρας σου. Πόσο δύσκολο ήταν να το διαχειριστείς on air;

Η αλήθεια είναι πως ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στην τηλεόραση. Έμαθα πως «έφυγε» τρία λεπτά πριν βγω στον αέρα. Η μητέρα μου βρισκόταν στα Κύθηρα και, έτσι όπως είναι οι συγκοινωνίες στα νησιά των χειμώνα, δεν μπορούσαμε καν να φύγουμε για να πάμε κοντά της.

Βγήκα στον αέρα προσπαθώντας να διαχειριστώ την οδύνη μου, είχα αμέριστη στήριξη από την ομάδα και απλώς έφυγα από το στούντιο όταν τελείωσε η εκπομπή. Αν έλεγα οτιδήποτε πριν το τέλος της εκπομπής, είμαι σίγουρος πως δεν θα μπορούσα να το διαχειριστώ. Ήταν το κλείσιμο της πατρογονικής οικογένειας μου, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος.

Τι κρατάς από εκείνη;

Κρατάω τα πάντα. Την απεριόριστη αγάπη της, τη διαρκή προσφορά της, τον δυναμισμό και την ευαισθησία της, την ευφυία και το χιούμορ της. Επίσης, το γεγονός, που είναι μάθημα ζωής, πως έχοντας βιώσει πραγματικές τραγωδίες στη ζωή της, συνέχιζε μέχρι το τέλος να πορεύεται με ένα τεράστιο χαμόγελο γεμάτη διάθεση για ζωή και διάβασμα, με αισιοδοξία.

“Για να καμαρώνω τα εγγόνια μου”, όπως μου έλεγε. Ευτυχώς, πρόλαβα να της πω τα πάντα. Όλα όσα ήθελα.

