MasterChef: Οι τελευταίοι υποψήφιοι δίνουν τη μάχη, διεκδικώντας μια θέση στην κουζίνα του διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι του «MasterChef» ρίχνονται κι απόψε, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, με πάθος και ζήλο στη μαγειρική μάχη των auditions. Ωστόσο, απόψε αυτοί που θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν στην κουζίνα του διαγωνισμού θα είναι οι τελευταίοι.

Οι επίδοξοι σεφ δίνουν τη μαγειρική τους μάχη και διεκδικούν μια θέση στην κουζίνα του MasterChef 10 και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει αυτή την ευκαιρία να χαθεί! Είναι η στιγμή να αποδείξουν ότι όχι μόνο το θέλουν περισσότερο από τους άλλους, αλλά και ότι μπορούν!

Ο στόχος όλων είναι κοινός και συγκεκριμένος: να εντυπωσιάσουν τους τρεις κορυφαίους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να αποσπάσουν τουλάχιστον δύο «ναι».

Αν καταφέρουν και τα κερδίσουν, αυτά θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση και θα κρατήσουν ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου του επόμενου «MasterChef» της Ελλάδας.

Για όσους, όμως, δεν μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων το ταξίδι του «MasterChef» 10 θα τελειώσει νωρίς, αφού ένα ή κανένα «ναι» δεν είναι αρκετά για να συνεχίσουν.