MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1000 ευρώ

Στο Mystery Box στο MasterChef της Δευτέρας (16.02.2026), Γιώργος και Τάσος είχαν τα δύο καλύτερα πιάτα από την Κόκκινη μπριγάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με δυνατές προσπάθειες, με τον κριτή chef Λεωνίδα Κουτσόπουλο να επισημαίνει ότι υπήρξαν πολύ καλές παρουσίες, αλλά και αδυναμίες.

Στη συνέχεια, ο κριτής chef Πάνος Ιωαννίδης πήρε τον λόγο από τον συνάδελφό του, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και ανακοίνωσε πως ένας διαγωνιζόμενος θα κερδίσει 1.000 ευρώ για την καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς στο MasterChef και κάλεσε μπροστά τον Τάσο και τον Γιώργο, τους δύο παίκτες που ξεχώρισαν σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σεφ – κριτής του διαγωνισμού μαγειρικής του Star χαρακτήρισε και τα δύο πιάτα νοστιμότατα και παραδειγματικά, όπως αυτά που θέλουν οι κριτές να βλέπουν στον διαγωνισμό μαγειρικής.

Ο Τάσος παραδέχτηκε πως τα σχόλια που άκουσαν ήταν παρόμοια και ότι όλα θα κριθούν στις μικρές διαφορές, ενώ για τον συμπαίκτη του, Γιώργο είπε πως είναι ένας πάρα πολύ καλός μάγειρας και πως άξιζε να βρίσκεται εκεί.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ότι θέλει να πιστεύει πως το πιάτο του αξίζει τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελικό αποτέλεσμα ήρθε από τον Πάνο Ιωαννίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως όλα κρίθηκαν στη λεπτομέρεια και ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος είχε την καλύτερη προσπάθεια.

«Μαμά… κέρδισα», είπε ο ίδιος, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του και είπε πως σκέφτηκε πόσο χαρούμενοι θα ήταν οι δικοί του άνθρωποι.