Mega Σαββατοκύριακο: Πρεμιέρα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 05:40 με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα

Η επιτυχημένη εκπομπή του MEGA, έρχεται με ειλικρινή φωνή, δημοσιογραφική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία και αξίες
Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα
O Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει στο MEGA το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 05:40, η επιτυχημένη εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα στα ηνία της παρουσίασης.

Η επιτυχημένη εκπομπή του MEGA, έρχεται με ειλικρινή φωνή, δημοσιογραφική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία και αξίες, που το κοινό αναγνωρίζει και εμπιστεύεται εδώ και πέντε χρόνια. Έτσι, ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα πρόκειται να παρουσιάσει όλες τις φλέγουσες εξελίξεις της επικαιρότητας.

Από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 05:40, η επιτυχημένη εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα θα συνεχίσει να θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, να καταγράφει τις αγωνίες τους και να δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Σε ένα απαιτητικό τηλεοπτικό περιβάλλον, το «MEGA Σαββατοκύριακο» παραμένει προσηλωμένο στον πρωταρχικό του στόχο: να ενημερώνει με ακρίβεια, να εξηγεί με σαφήνεια και να εμπνέει με την αλήθεια.

