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Οι κόρες της Αρετής: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας καθημερινής σειράς του Alpha

Η αντίστροφη μέτρηση για την προβολή του σίριαλ έχει ξεκινήσει
Οι κόρες της Αρετής
Σκηνή από τα γυρίσματα
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» έχει ξεκινήσει και τα γυρίσματα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δημιουργώντας καθημερινά νέες δυνατές στιγμές μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς του Alpha βρίσκονται σε ρυθμούς γυρισμάτων, ζωντανεύοντας τους ήρωες μιας ιστορίας γεμάτης φιλοδοξίες, συγκρούσεις, μυστικά και δύσκολες επιλογές. Η Αρετή και οι κόρες της, Άννα και Ναταλία, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ιστορίας που θα δοκιμάσει σχέσεις, όνειρα και αντοχές. Η οικογένεια Κεχαγιά, από την άλλη, ζει μέσα στην άνεση και την κοινωνική καταξίωση, πίσω όμως από αυτή τη λάμψη κρύβονται μυστικά, πάθη και καλά φυλαγμένες αλήθειες.

Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποκαλύπτουν στιγμιότυπα από το backstage, αλλά και τη χημεία των πρωταγωνιστών, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη σειρά που θα μας καθηλώσει.

Οι κόρες της Αρετής
Ο Γιάννος Περλέγκας
Οι κόρες της Αρετής
Την ώρα των γυρισμάτων
Οι κόρες της Αρετής
Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος και η Μαριάννα Πουρέγκα
Οι κόρες της Αρετής
Η σειρά θα προβάλλεται καθημερινά

Συντελεστές

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.

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