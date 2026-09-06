Media

Η κωμική σειρά «Τότε και τώρα» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα πλάνα

Η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες
Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας
H Έλενα Χαραλαμπούδη και o Αλέξανδρος Τσουβέλας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύο εποχές και δύο ζευγάρια με κοινό παρονομαστή τις ανθρώπινες σχέσεις, παρουσιάζονται στην κωμική σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και τώρα». Μέσα από τις χιουμοριστικές αντιθέσεις, αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.

Η σειρά του ΣΚΑΪ με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του «5 Minute Mum» πίσω από τις κάμερες, επιστρέφει με νέες ιστορίες, νέα επεισόδια και νέους special guests.

Ο Τάκης / Σπύρος και η Σούλα / Βαλέρια ξαναχτυπούν! Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στον ΣΚΑΪ με την 2η σεζόν του «Τότε και τώρα». Η επιτυχημένη σειρά με τον γρήγορο ρυθμό, το έξυπνο σενάριο, το μοναδικό styling, τις μεταμφιέσεις των πρωταγωνιστών, τις χιουμοριστικές ατάκες και τους αυτοσχεδιασμούς έρχεται για μία ακόμη χρονιά για να χαρίσει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές και να γίνει ξανά viral στο internet.

Η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρνούν στο τότε, στη δεκαετία των ‘90ς, για να μας θυμίσουν, με χιούμορ και νοσταλγία, την αυθεντικότητα της εποχής.

Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού και του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Δύο εποχές και δύο ζευγάρια με κοινό παρονομαστή τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από τις χιουμοριστικές αντιθέσεις, αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.

Το τρέιλερ της 2ης σεζόν είναι στον αέρα του ΣΚΑΪ και οι ήρωες μάς μεταφέρουν στο… μακρινό παρελθόν, αλλά και στο… μακρινό μέλλον με το χαρακτηριστικό χιούμορ τους και τις μοναδικές ατάκες τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
163
130
129
91
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo