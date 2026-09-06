Σπιλιάδες: Στα backstages της φωτογράφισης της νέας δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1

H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου. Με μια εξαίρετη ομάδα συντελεστών μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό τη νέα σεζόν.

Η ιστορία της σειράς του ΑΝΤ1 ξεκινά όταν μια γυναίκα θεωρείται νεκρή έπειτα από μια σφοδρή καταιγίδα. Ωστόσο, η ίδια «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλον τόπο, έχοντας χάσει τη μνήμη της, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

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Οι πρωταγωνιστές της νέας δραματικής σειράς του AΝΤ1 συναντήθηκαν για την επίσημη φωτογράφιση και πόζαραν μπροστά στον φακό, αποτυπώνοντας μέσα από τις εκφράσεις, το βλέμμα και τις εμφανίσεις τους την ταυτότητα των ρόλων τους και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Η Ντένια Ψυλλιά σε ρόλο «οικοδέσποινας» μας ξεναγεί στα παρασκήνια της φωτογράφισης των ηρώων, που θα ενσαρκώσουν αγαπημένοι ηθοποιοί στις «Σπιλιάδες».

Η υπόθεση

Σύρος 1962

Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η Νίκη «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο χωρίς μνήμη και η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει την παλιά της ζωή.

Κι όλα αυτά που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη… Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.