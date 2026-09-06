Toy Story 5: Η νέα μεγάλη επιτυχία της Pixar έρχεται στο Disney+ στις 23 Σεπτεμβρίου

Οι οικογένειες μπορούν να απολαύσουν από το σπίτι την ξεκαρδιστική και συγκινητική επιστροφή του Woody, του Buzz Lightyear, της Jessie και ολόκληρης της παρέας, καθώς η παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία των Disney και Pixar, «Toy Story 5», έρχεται, στις 23 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Τα παιχνίδια επέστρεψαν στο «Toy Story 5» των Disney και Pixar, και αυτήν τη φορά, έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία. Ο ρόλος τους αμφισβητείται, όταν έρχονται σε επαφή με τη Lilypad, ένα ολοκαίνουργιο tablet που καταφτάνει με τις δικές της ανατρεπτικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί που παίζει μαζί τους, την Bonnie. Θα είναι άραγε ποτέ η ώρα του παιχνιδιού όπως παλιά;

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Ένα ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ του πρωτότυπου τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», με σκηνές από την ταινία «Toy Story 5», σε ερμηνεία της 14 φορές βραβευμένης με GRAMMY Taylor Swift, είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+, το Spotify και το Apple Music. Το single, που κατέκτησε την κορυφή των charts σημειώνοντας ρεκόρ, είναι μια δημιουργία της Taylor Swift σε συμπαραγωγή με τον Jack Antonoff.

Η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, την οποία ο Damon Wise του Deadline χαρακτήρισε «μια διασκεδαστική και γεμάτη νόημα οικογενειακή ταινία για όλες τις γενιές», έχει σημειώσει παγκόσμιες εισπράξεις που ξεπερνούν το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια από την κινηματογραφική της πρεμιέρα τον Ιούνιο, επιτυχία που συνοδεύεται από ενθουσιώδεις κριτικές και θερμή υποδοχή από το κοινό. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh™ και Verified Hot από το Rotten Tomatoes, ενώ απέσπασε βαθμολογία A από το CinemaScore®.

Η ολοκαίνουργια περιπέτεια επαναφέρει αγαπημένους και εμβληματικούς χαρακτήρες, συστήνει στις οικογένειες μια νέα γενιά παιχνιδιών και φέρνει το επόμενο κεφάλαιο του «Toy Story» στις οθόνες του σπιτιού. Το «Toy Story» είναι το franchise με τη μεγαλύτερη θέαση στο Disney+, με περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως. Το «Toy Story 5» προστίθεται τώρα στη «Συλλογή Toy Story», όπου οι fans μπορούν να παρακολουθήσουν το βραβευμένο με Όσκαρ franchise.

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Οι οικογένειες μπορούν πλέον να προπαραγγείλουν το Original Soundtrack του «Toy Story 5» σε βινύλιο και CD. Το soundtrack περιλαμβάνει το επιτυχημένο τραγούδι της Taylor Swift «I Knew It, I Knew You», καθώς και την πρωτότυπη μουσική επένδυση του 7 φορές βραβευμένου με GRAMMY και 2 φορές βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Randy Newman, ο οποίος επιστρέφει για να υπογράψει τη μουσική της πέμπτης ταινίας «Toy Story». Το βινύλιο και το CD θα είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Photo courtesy of Pixar. © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Το «Toy Story 5» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Andrew Stanton, ενώ τη συν-σκηνοθεσία υπογράφει η Kenna Harris. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Lindsey Collins, p.g.a., και Jessica Choi, p.g.a., ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Stanton και Harris, βασισμένο σε πρωτότυπη ιστορία του Stanton. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί PG.