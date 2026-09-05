Μια γυναίκα: Στα παρασκήνια της φωτογράφισης της νέας σειράς του Alpha

Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τίτλο, «Μια Γυναίκα», φέρνει στη μικρή οθόνη μια δυνατή ιστορία αγάπης, απώλειας, επιβίωσης και δεύτερων ευκαιριών. Αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις δυσκολίες που βρήκε στο δρόμο της, κατάφερε να μην λυγίσει και να μείνει όρθια.

Ένας μεγάλος έρωτας έρχεται στη ζωή της Μαρίνας, υποδύεται στη νέα σειρά του Alpha η Δανάη Παππά, χωρίς να τον περιμένει και τον ζει στο έπακρο. Καρποί αυτού του έρωτα είναι δυο υπέροχα παιδιά τα οποία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει με κάθε τρόπο, όταν η ζωή τους θα σημαδευτεί από μια τραγωδία.

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Η απώλεια του άντρα της όμως θα την οδηγήσει σε άγνωστους δρόμους και θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες. Στην πορεία της θα γνωρίσει νέους ανθρώπους που θα τη σημαδέψουν, θα αγαπήσει ξανά, θα πληγωθεί, θα κάνει λάθη, θα μπλέξει σε επικίνδυνες καταστάσεις και θα αναγκαστεί να δεχτεί αλήθειες και μυστικά του παρελθόντος που θα της προκαλέσουν βαθύ πόνο.

Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα, με τους φυσικούς χώρους να δίνουν μια ξεχωριστή δυναμική στη σειρά. Η κάμερα, όμως, κατάφερε και τρύπωσε στο στούντιο την ώρα της φωτογράφισης των πρωταγωνιστών και κατέγραψε όσα έγιναν στο παρασκήνιο…

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

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Σενάριο: Δώρα Μασκλαβάνου

Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, «Μια Γυναίκα» Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος Ερμηνεία: Μαρία Παπαγεωργίου

Πρωταγωνιστούν: Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά.

Στον ρόλο του Κωστή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Παραγωγή: Primavisione

Είναι βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά «Woman».