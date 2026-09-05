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O Γιώργος Θαναηλάκης επιστρέφει με το «Deal» στον Alpha

Το τηλεπαιχνίδι παραμένει στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού
Γιώργος Θαναηλάκης
Ο Γιώργος Θαναηλάκης
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Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Deal» επιστρέφει με νέα επεισόδια στον Alpha και τον Γιώργο Θαναηλάκη στον ρόλο του οικοδεσπότη.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά σε καθημερινή βάση παίκτες και κοινό σ’ ένα πλατό γεμάτο χρήματα και θετική ενέργεια. Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το «Deal» άχαστο παιχνίδι!

Οι 22 παίκτες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν 70.000€ κάνοντας το καλύτερο Deal με τον τραπεζίτη!

Το «Deal» επιστρέφει, ανανεωμένο, γεμάτο εκπλήξεις και μεγάλα έπαθλα που θα κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο συναρπαστικό.

«Αυτό που λαμβάνω από τον κόσμο, όταν με σταματάει στον δρόμο, είναι πως οι περισσότεροι μου μιλούν μόνο για το “Deal” και όχι για το ποδόσφαιρο. Αυτό με έχει ανησυχήσει λίγο, αλλά είναι πραγματικά κάτι που το δέχομαι τόσο ευχάριστα», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Γιώργος Θαναηλάκης για το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει στον Alpha.

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