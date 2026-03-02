Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Ο Οδυσσέας κατηγορεί τον Σταύρο πως εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να πλησιάσει την Αρετή

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», η προσπάθεια για την αποκατάσταση της αλήθειας περιπλέκεται, δίνοντας χώρο σε τρίτους να εκμεταλλευτούν συναισθηματικά κενά και αποστάσεις. Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται, μα ο έρωτας δεν παραδίδεται, μέχρι να νικήσει. Την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 21:40, στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 3 Μαρτίου

Ο Σταύρος απαιτεί από τον Οδυσσέα να βάλει σε προτεραιότητα τα θέματα της εταιρίας και να μην ασχολείται μόνο με τα προσωπικά του. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, τον κατηγορεί ότι παίζει θέατρο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, προκειμένου να πλησιάσει την Αρετή. Η Μαρίκα προσπαθεί να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ, για να δει αν κρύβεται η Άσπα πίσω από την απόπειρα στη Μίνα, ενώ ο Άλκης παρασύρεται στον τζόγο με δόλωμα μία γυναίκα. Ο Οδυσσέας καταφέρνει να έρθει σε μία συμφωνία με την Ευθυμίου, προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητά του στην Αρετή.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 5 Μαρτίου

Η συνάντηση της Ευθυμίου με την Αρετή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ ό,τι περίμενε ο Οδυσσέας και βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε εκείνον και την Αρετή. Ο Σάββας ψάχνει να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από το «ατύχημα» της Μίνας και η Μαρίκα υπόσχεται να τον βοηθήσει. Ο Πωλ μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε ένα σκοτεινό παιχνίδι μηνυμάτων και παγίδων, ενώ η Ελένη βιώνει έντονη προσωπική ήττα, ζήλια και απόρριψη που τη σπρώχνουν σε μια αυτοκαταστροφική πορεία, η οποία καταλήγει σε σφοδρό τροχαίο.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ