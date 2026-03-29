Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Ο Οδυσσέας περνά τη νύχτα στο κρατητήριο για τον φόνο της Ευθυμίου

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου στις 21:40.

Ο Οδυσσέας κατηγορούμενος για τον φόνο της Ευθυμίου, περνά τη νύχτα στο κρατητήριο. Στο βίντεο της Ευθυμίου που τον στοχοποιεί, προστίθενται και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στην πόρτα του δωματίου, όπου έγινε ο φόνος, κάνοντας την υπεράσπισή του πλέον ακόμα δυσκολότερη υπόθεση.

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 30 Μαρτίου

Επεισόδιο 59 – Ο Οδυσσέας κατηγορούμενος για τον φόνο της Ευθυμίου, περνά τη νύχτα στο κρατητήριο. Στο βίντεο της Ευθυμίου που τον στοχοποιεί, προστίθενται και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στην πόρτα του δωματίου, όπου έγινε ο φόνος, κάνοντας την υπεράσπισή του πλέον ακόμα δυσκολότερη υπόθεση. Η Κατερίνη λυγίζει στην εικόνα του γιου της μέσα στο κελί και η Αλεξάνδρα φέρνει την Αρετή αντιμέτωπη με τις ευθύνες της, χρεώνοντάς της όλον αυτόν τον εφιάλτη που ζει ο Οδυσσέας.

Η Άσπα κάνει το λάθος να φέρει τον Στάθη μέσα στο σπίτι του Νταγιάννου, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πείσει τη Ναταλία να καταθέσει όλα όσα ξέρει για τα πρόσωπα που κυνηγούσαν την Ευθυμίου στις αρχές, προκειμένου να βοηθήσουν τον Οδυσσέα.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 31 Μαρτίου

Επεισόδιο 60 – Ο Οδυσσέας παραμένει προφυλακισμένος, δίπλα του στέκεται η Αλεξάνδρα, αποφασισμένη να τον στηρίξει, ενώ εκείνος απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από την Αρετή, η οποία συνθλίβεται από ενοχές και αδυνατεί να τον πλησιάσει. Η Ναταλία συνεχίζει πεισματικά να κρατά μυστικά. Την ίδια στιγμή, η ERGAN κλονίζεται και η ΤΡΙΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ προχωρά. Σιωπές, πιέσεις και υπόγεια παιχνίδια ανοίγουν νέα μέτωπα. Η Κατερίνη παρουσιάζει ανησυχητικά κενά μνήμης και η Αννέζα ανησυχεί σοβαρά. Η Άσπα μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε παιχνίδια που απειλούν να την εκθέσουν, ενώ ο Πωλ έρχεται όλο και πιο κοντά σε μια αλήθεια που δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί. Η Αρετή, συνειδητοποιώντας πως χάνει τον άνθρωπο που αγαπά, λυγίζει.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 2 Απριλίου

Επεισόδιο 61 – Η Κατερίνη εξαφανίζεται ξαφνικά από το σπίτι της προκαλώντας ανησυχία σε όλους, ενώ ο Οδυσσέας πείθεται από την Αλεξάνδρα να αλλάξει δικηγόρο. Ο Σάββας ζητάει οριστικά διαζύγιο από την Άσπα και η Ναταλία δείχνει να πείθεται, προκειμένου να καταθέσει όλα όσα ξέρει για την υπόθεση της Ευθυμίου. Το καλά κρυμμένο μυστικό της Αννέζας αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, με τον Σταύρο να σοκάρεται στην πιθανότητα που υποψιάζεται, ενώ η αλλόκοτη συμπεριφορά της Κατερίνης δίνει σημάδια, ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία της. Τέλος, η Αρετή επισκέπτεται τον Οδυσσέα στο κρατητήριο, την περιμένει όμως, μία δυσάρεστη έκπληξη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ