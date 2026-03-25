Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Ο Οδυσσέας κάνει δημόσιες δηλώσεις για να προλάβει τα χειρότερα

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθεί την Πέμπτη (26.03.2026) στις 21:40.

Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τη δολοφονία της Ευθυμίου. Ο Οδυσσέας αδυνατώντας να πιστέψει αυτήν την εξέλιξη, προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, ώστε να προλάβει τα χειρότερα. Η Αρετή βρίσκεται σε μια εσωτερική πάλη, για το αν πρέπει να ακούσει την καρδιά της και να σταθεί στον άνθρωπό της. Κι ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ο αξιωματικός Κρίμπας πηγαίνει και βρίσκει τον Οδυσσέα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του MEGA, Μια νύχτα μόνο.

Μία νύχτα μόνο – Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 58 – Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τη δολοφονία της Ευθυμίου. Ο Οδυσσέας αδυνατώντας να πιστέψει αυτήν την εξέλιξη, προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, ώστε να προλάβει τα χειρότερα. Ο Ζαμπετάκος όμως, κρύβει κι άλλον άσσο στο μανίκι του. Ο Σταύρος με όσο κουράγιο διαθέτει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στην εταιρεία και στην οικογένεια. Η Αλεξάνδρα αναζητά παντού τον Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βάζει με το μυαλό της τα χειρότερα.

Η Αρετή βρίσκεται σε μια εσωτερική πάλη, για το αν πρέπει να ακούσει την καρδιά της και να σταθεί στον άνθρωπό της. Κι ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ο αξιωματικός Κρίμπας πηγαίνει και βρίσκει τον Οδυσσέα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ