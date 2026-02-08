Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: O Οδυσσέας καταφέρνει να σώσει την Αρετή από τον παρανοϊκό φωτογράφο

Σκιές από το παρελθόν απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ζωές των ηρώων. Η αγάπη όμως οπλίζει με θάρρος τους ερωτευμένους και φέρνει τη λύτρωση. Κι ενώ κάποιοι κάνουν νέα όνειρα για το μέλλον, κάποιοι άλλοι πέφτουν σε αναπάντεχες παγίδες. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», από τη Δευτέρα 9 έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Ο Οδυσσέας σώζει την Αρετή από τον εμμονικό φωτογράφο. Οι δυο τους έρχονται και πάλι κοντά και η Αρετή δέχεται την πρόταση γάμου του Οδυσσέα. Ενώ όλα είναι έτοιμα για τον γάμο τους, μία παλιά γνωριμία του Οδυσσέα θα αναστατώσει την Αρετή. Ο Νταγιάννος στήνει παγίδα στη Μίνα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, όπου η Άσπα έχει ακόμα ελπίδες ότι μπορεί να σώσει το γάμο της. Η Αννέζα για πρώτη φορά φοβάται τόσο, ότι θα αποκαλυφθεί το μυστικό της.

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 37: Ο Οδυσσέας καταφέρνει να σώσει την Αρετή από τα χέρια του παρανοϊκού φωτογράφου, ενώ η Ελένη αποφασίζει επιτέλους να ανοίξει την καρδιά της στον Σταύρο και να του πει την αλήθεια για το παρελθόν της σε σχέση με τη Μιρέλλα. Η Κατερίνη αναζητά τον Οδυσσέα, αλλά ο Σταύρος προσπαθεί να της κρύψει την αλήθεια. Η Άσπα αρχίζει να πιστεύει ότι είναι εφικτή η επανασύνδεση της με τον Σάββα, ενώ ο Νταγιάννος επισκέπτεται τη Μίνα στήνοντας της μία παγίδα. Ένα μήνυμα στο κινητό του Πωλ από κάποια γυναίκα φέρνει ανατροπές.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 38: Ο Οδυσσέας συμφιλιώνεται με την Αρετή και της ζητά να επιστρέψει στην εταιρεία. Μαθαίνει ότι την ίδια πρόταση της είχε κάνει κι ο Σταύρος και μια ένταση δημιουργείται ανάμεσα τους. Η Μαρίκα παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, ενώ η Άσπα μαθαίνει για την κλοπή των χρημάτων. Ο Σάββας προσπαθεί να προστατεύσει τη Μίνα και βάζει τους όρους του στον Νταγιάννο, ωστόσο εκείνος, έχει διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς και την ERGAN. Όσο η Αρετή προσπαθεί να αποφασίσει αν θα γυρίσει πίσω στην εταιρεία ή όχι, την περιμένει μια έκπληξη που θα τη συγκλονίσει.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 39: Η Αρετή απαντάει θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ψάχνοντας όμως να βρει τρόπο για να το πει στο παιδί. Η Κατερίνη ταράζεται βλέποντας τη Μαργαρίτα να ανοίγεται στον Οδυσσέα σε σχέση με το παρελθόν της στην Κρήτη, ενώ η Αννέζα νιώθει για πρώτη φορά να κινδυνεύει τόσο πολύ το μυστικό της. Η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με μία συμπεριφορά του Σταύρου που τη σοκάρει και ο Νταγιάννος ακούει άφωνος τη Μίνα να τον ενημερώνει, ότι περιμένει το παιδί του Σάββα. Τέλος, ο Πωλ έχει πέσει σε μια παγίδα που δεν θα του βγει σε καλό.

Μία νύχτα μόνο – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 40: Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις. Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ