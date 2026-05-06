Μιχάλης Ρακιντζής για τη συμμετοχή του στη Eurovision: «Δεν υπήρχε κάτι που να πήγε καλά – Όλο αυτό ήταν μια φοβερή δυσφήμιση»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και μίλησε ανοιχτά για τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 με το θρυλικό πλέον «SAGAPO», ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν αντιμετώπισε τον διαγωνισμό ως κάτι που καθόρισε τη ζωή ή την πορεία του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης εξήγησε ότι για εκείνον η Eurovision ήταν απλώς μια στιγμή, ένα τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό «παιχνίδι», τονίζοντας πως δεν επηρεάστηκε από την αρνητική κριτική, τα σχόλια ή τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε τότε η συμμετοχή του Μιχάλη Ρακιντζή.

«Δεν θέλω να μιλάω για την Eurovision, γιατί ξέρεις, ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτή είναι η ζωή σου, ασχολείσαι μ’ αυτό. Δεν ασχολούμαι μ’ αυτό. Δεν έχω καμία σχέση, πήγα μία βραδιά και έφυγα. Καταρχήν έχουν πάει από τότε που πήγα εγώ, άλλοι 24 καλλιτέχνες. Ίσως η δική μου περίπτωση ήταν λίγο ιντριγκαδόρικη. Είχε πολλά να σχολιάσεις. Ήταν το ίδιο το τραγούδι, ο στίχος, το ντύσιμο, η εμφάνιση, όλη αυτή η βαβούρα που έγινε, που εξυπηρετούσε τότε… γιατί μην ξεχνάμε ότι ανθίζανε πάρα πολύ οι κουτσομπολίστικες εκπομπές τότε. Όλα τα κανάλια είχαν πολλές ώρες…

Ήταν καλό θέμα, οπότε γιατί να τους χαλάσω το χατίρι; Γιατί να μου το χαλάσουν; Δούλευε όλο το πράγμα και that’s all. Όχι παιδιά, δεν αγχώθηκα καθόλου, και μιλάω πολύ ειλικρινά. Αγχώθηκαν όσοι ήταν γύρω μου, γιατί νομίζανε ότι είναι κάτι που με καταπιέζει κ.λπ. Αλλά αυτοί αισθάνονταν έτσι, όχι εγώ. Εγώ ήξερα ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, καταλαβαίνω και τις ανάγκες και τις καλλιτεχνικές και τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι όλοι μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Ρακιντζής παραδέχτηκε ότι η συμμετοχή δεν πήγε όπως θα ήθελε, χωρίς όμως να προσπαθεί, όπως είπε, να δικαιολογήσει το αποτέλεσμα ή να ρίξει ευθύνες.

«Κοίταξε να δεις… ποτέ δεν έχω μιλήσει σοβαρά γι’ αυτό. Γιατί ποτέ δεν ήθελα να ακουστεί κάτι σαν δικαιολογία. Γιατί ο καθένας κάτι θα έλεγε ας πούμε να δικαιολογήσει τη φάση του. Τίποτα. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Για χίλιους λόγους. Τώρα και τους λόγους να σου πω, θα πουν “ντάξει τώρα… ξέρεις”.

Δεν έκανα καμία κουβέντα μέσα μου. Απλά ζήσαμε μία βδομάδα όπου ξέραμε τι έγινε, ξέραμε τι γίνεται ακριβώς στον τελικό, τι προβλήματα είχαμε. Εντάξει. Προχωρήσαμε. Ξέραμε τι πήγε λάθος. Τίποτα δεν πήγε καλά. Να σου πω κάτι; Όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από εδώ, από το ΡΕΞ. Δηλαδή στον τελικό που άρχισε όλη αυτή η φασαρία, και “έπρεπε να βγω εγώ και όχι αυτός” και “κοίτα τα ρούχα μου πώς είναι” κ.λπ. Όλο αυτό ήταν μια φοβερή δυσφήμιση.

Καθόλου δεν ταίριαζα στην Eurovision. Ούτε τότε, ούτε ποτέ. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι που σου ταιριάζει για να πας, έτσι δεν είναι; Δεν θα πάω σε ένα λαϊκό μαγαζί, θα πάω σε ένα ροκάδικο. Ή δεν γίνεται ο λαϊκός να πάει στο ροκάδικο, έτσι δεν είναι;» τόνισε ο καλλιτέχνης, κλείνοντας με τη δική του ξεκάθαρη άποψη για τη σχέση του με τον μουσικό διαγωνισμό.