Media

Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Η Ζωή βλέπει τον Μιχάλη αλλά αυτός εξαφανίζεται

Ο Άγγελος παρατηρεί την αλλόκοτη συμπεριφορά της και η Ζωή του εκμυστηρεύεται ότι νιώθει πως έρχεται κάτι πολύ επικίνδυνο
Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Η Ζωή βλέπει τον Μιχάλη αλλά αυτός εξαφανίζεται
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθεί την Πέμπτη (7.05.2026) στις 22:00.

Η Άννα προσπαθεί μάταια να προσεγγίσει τον Λευτέρη και λέει στην Φωτεινή να μεσολαβήσει να τα βρουν. Ο Θεόφιλος και η Βέρα έχουν αποδεχτεί πως η σχέση τους είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική, με την Εβίτα να αντιδρά και τη Νικαίτη να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 7 Μαΐου

Επεισόδιο 108: Η Άννα προσπαθεί μάταια να προσεγγίσει τον Λευτέρη και λέει στην Φωτεινή να μεσολαβήσει να τα βρουν. Ο Θεόφιλος και η Βέρα έχουν αποδεχτεί πως η σχέση τους είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική, με την Εβίτα να αντιδρά και τη Νικαίτη να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Η Ζωή νομίζει πως βλέπει τον Μιχάλη, με την άκρη του ματιού της, αλλά αυτός εξαφανίζεται πριν προλάβει να σιγουρευτεί ότι ήταν αυτός, ενώ τα ανώνυμα τηλεφωνήματα με τις σιωπές συνεχίζονται. Ο Άγγελος παρατηρεί την αλλόκοτη συμπεριφορά της και η Ζωή του εκμυστηρεύεται ότι νιώθει πως έρχεται κάτι πολύ επικίνδυνο.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
116
100
96
84
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo