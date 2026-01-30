Μπέσσυ Αργυράκη – Λευτέρης Νικόλιζας: «Κόρναρε, με παίρνει τηλέφωνο, άρχισε να κλαίει και να χτυπιέται»

Σε μία εξομολόγηση για την κρίση στον γάμο τους προχώρησαν η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Λευτέρης Νικόλιζας από τον καναπέ του «Στούντιο 4» της Παρασκευής (30.01.2026). Το γνωστό ζευγάρι που συμπλήρωσε 40 χρόνια γάμου αποκάλυψε τα «σύννεφα» στην πολύχρονη σχέση τους.

Καλεσμένοι στην ΕΡΤ και στο «Στούντιο 4», η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Λευτέρης Νικόλιζας μίλησαν για την πορεία τους ως ζευγάρι, τα παιδιά τους, αλλά και την κρίση που πέρασαν στον γάμο τους, όταν έφτασαν κοντά στον χωρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχουν και οι αδυναμίες. Όταν έχεις Αρχές και έχεις μεγαλώσει σωστά, αυτά σε καθοδηγούν στην υπόλοιπη ζωή σου πώς θα φερθείς. Βρεθήκαμε κι εμείς σε δύσκολες στιγμές», είπε αρχικά ο Λευτέρης Νικόλιζας.

Στη συνέχεια μοιράστηκε λεπτομέρειες για το διάστημα που οι δύο τους έφτασαν κοντά στο διαζύγιο.

«Δεν σας κρύβω ότι είχα φύγει για μία εβδομάδα και είχα πάρει την απόφαση: Μέχρι εδώ ήταν… Δεν πάει άλλο… Είχα πει πως θα χωρίσουμε. Αλλά όμως όταν κάθισα και σκέφτηκα τα παιδιά μου τι θα γίνουν; Γιατί η Μπέσσυ και εγώ, είναι εύλογο μετά από λίγο καιρό να κάνουμε μια νέα γνωριμία. Και η Μπέσσυ θα έχει έναν νέο άνθρωπο δίπλα της, αναμενόμενο είναι. Και αυτός ο άλλος πώς θα φροντίζει τα παιδιά μου;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευτέρης Νικόλιζας αναφέρεται στη γνωριμία του με την Μπέσσυ Αργυράκη:

Όταν οι πολλές ώρες εργασίας της Μπέσσυς Αργυράκη, δημιούργησαν πρόβλημα στον Λευτέρη Νικόλιζα:

«Ένα βράδυ εγώ στην πόρτα στα Μέγαρα και η πόρτα δεν άνοιγε. Η Μπέσσυ κόρναρε, με παίρνει τηλέφωνο και ήταν απ’ έξω, άρχισε να κλαίει, να χτυπιέται».

Η αναφορά του Λευτέρη Νικόλιζα στην αθωότητα που διακρίνει τη γυναίκα του Μπέσσυ Αργυράκη:

Η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Λευτέρης Νικόλιζας παντρεύτηκαν πριν από 40 χρόνια. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον γιο τους, Άγγελο, ο οποίος είναι σεφ στο εξωτερικό και την κόρη τους, Εβελίνα Νικόλιζα, η οποία ξεχώρισε μέσα από το κανάλι της στο youtube, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές.