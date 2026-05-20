Ο Γιώργος Λιάγκας για το τηλεοπτικό του μέλλον: Το πιθανότερο είναι του χρόνου να ψαρεύω στην Τήνο

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην πιθανότητα να φύγει από τον ΑΝΤ1 και τη νέα σεζόν να απέχει από την τηλεόραση, περνώντας τον χρόνο του ψαρεύοντας στην Τήνο.

Ο καταξιωμένος παρουσιαστής του ΑΝΤ1 κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το πρωινό» αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό του μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να φύγει από το κανάλι, ωστόσο δεν θα αποκαλύψει ποτέ δημοσίως τον λόγο. Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας υπογράμμισε ότι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον σταθμό του Αμαρουσίου.

Για το τηλεοπτικό του μέλλον απάντησε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από τον αέρα της εκπομπής του. Ο γνωστός παρουσιαστής, μάλιστα, ανέφερε πως το πιθανότερο είναι του χρόνου να ψαρεύει στην Τήνο.

Ο Γιώργος Λιάγκας, επίσης, άφησε αιχμές για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΑΝΤ1.

«Αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να μου φέρεις ένα δώρο, θα έπρεπε να μου φέρεις ένα καλάμι ψαρέματος, όχι ένα αφρό να ξυριστώ. Γιατί βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν του χρόνου στην Τήνο», άρχισε να λέει κατά τη διάρκεια της εκπομπής του ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ σέβομαι πάντα τις συνεργασίες. Στον ΑΝΤ1 έχω περάσει εξαιρετικά, είναι σπίτι μου ο ΑΝΤ1 κι έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον ΑΝΤ1, ποτέ. Όχι ότι έχω να πω κάτι αρνητικό, ποτέ. Άρα, στον βαθμό που με αφορά, που μπορώ να τοποθετούμαι για τον εαυτό μου, δηλαδή θα συνεχίσω ή δεν θα συνεχίσω, έχω δικαίωμα να το κάνω.», πρόσθεσε ο γνωστός παρουσιαστής.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε: «Στον βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορεί να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα τις εξέθετα ποτέ. Ακόμα και να σταματήσω – που είναι πιθανό – δεν θα βγω να πω ποτέ γιατί σταμάτησα».